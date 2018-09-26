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00:02, 26 сентября 2018

США ввели новые санкции в отношении 12-ти российских компаний

Американское правительство ввело новые санкции против российских компаний за то, что они вовлечены или представляют риск тем, что могут быть вовлечены в деятельность, направленную против национальной безопасности и международных интересов США, говорится в приказе Министерство Торговли, который вступает в силу сегодня. Четыре компании — Научно-исследовательский институт Вектор, ОАО Информационные технологии и Коммуникационные систумы, ФГУП Научное-производственное предприятие ГАММА и компания Сайрус Системс попадают под санкции за помощь российским хакерам. Компания Дайвтехносерсис и научно-производственное предприятие подводных технологий Океанос попали под санкции за предоставление оборудования и поддержку российскому военно-морскому флоту.

Всем этим компаниям запрещается продажа или передача любых американских технологий и товаров, причем не только американскими компаниями, но и любыми другими компаниями, включая те, что оперируют в России.

Нарушителям грозит попадание под вторичные санкции США — это санкции, который накладываются на тех, кто ведет бизнес с санкционированными компаниями.

Комментарии

7

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yulya_tsikina_ 26 сентября 2018 | 00:05

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sharko_2 26 сентября 2018 | 00:37

Бесплатный домен .ML стал лидером по масштабам фишинга.
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Эта статья — о преступлении. О судебной тактике см. Выуживание. Фи́шинг (англ. phishing от fishing «рыбная ловля, выуживание») — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным...

Для тупых: это - кроличья нора. По этой ссылке не ходить!

antiboh 26 сентября 2018 | 00:43

sharko_2: Блин , сколько раз удаляли ,снова нарисовывают.

sharko_2 26 сентября 2018 | 00:48

antiboh:
Наверняк, контора застолбила. За это выдали Венику индульгенцию или иудины 33 сребренника.

sharko_2 26 сентября 2018 | 00:50

Это сетка для смелых крикунов и разных шариков.

viktorova 26 сентября 2018 | 00:31

Сейчас последуют заявления от попавших под санкции компаний: это все ерунда, у нас полно партнеров: Сирия, венесуэла, ЦАР, днр и Абхазия нас поддержат заказами...

felik23 26 сентября 2018 | 00:42

Трамп чмо: https://youtu.be/Gvf0Wv3vCBs

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