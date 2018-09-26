Госдума рассмотрит во втором, основном чтении проект закона о повышении пенсионного возраста

Инициатива правительства вызвала недовольство населения, по всей стране прошли акции протеста. Ко второму чтению документ несколько скорректировали.

Поправки к законопроекту предлагают послабления для женщин. Им разрешат уходить на пенсию не в 63 года, а 60 лет. Тогда как для мужчин возраст выхода на заслуженный отдых остался тем же: 65 лет. Первоначальный вариант документа депутаты Госдумы приняли ещё в июле до ухода на летние каникулы. Голосовали за него правда только единороссы, остальные фракции — КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия — были против. Страну охватили протестные выступления разных политических сил. В ситуацию пришлось вмешаться президенту. Владимир Путин в конце лета даже выступил со специальным телеобращением к россиянам, что делает крайне редко. И предложил смягчить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а многодетным матерям предоставить право ухода на пенсию досрочно. В таком варианте думский комитет по труду вчера рекомендовал рассмотреть проект закона во втором чтении. Впрочем, помимо единороссов даже в таком виде остальные фракции документ вряд ли поддержат.

Противники повышения пенсионного возраста намерены сегодня с девяти утра пикетировать Госдуму. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что мероприятие пройдёт в форме встречи депутатов с избирателями. В третьем чтении законопроект могут рассмотреть завтра. И принять закон в целом.