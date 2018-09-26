Госдума рассмотрит во втором, основном чтении проект закона о повышении пенсионного возраста
Инициатива правительства вызвала недовольство населения, по всей стране прошли акции протеста. Ко второму чтению документ несколько скорректировали.
Поправки к законопроекту предлагают послабления для женщин. Им разрешат уходить на пенсию не в 63 года, а 60 лет. Тогда как для мужчин возраст выхода на заслуженный отдых остался тем же: 65 лет. Первоначальный вариант документа депутаты Госдумы приняли ещё в июле до ухода на летние каникулы. Голосовали за него правда только единороссы, остальные фракции — КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия — были против. Страну охватили протестные выступления разных политических сил. В ситуацию пришлось вмешаться президенту. Владимир Путин в конце лета даже выступил со специальным телеобращением к россиянам, что делает крайне редко. И предложил смягчить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а многодетным матерям предоставить право ухода на пенсию досрочно. В таком варианте думский комитет по труду вчера рекомендовал рассмотреть проект закона во втором чтении. Впрочем, помимо единороссов даже в таком виде остальные фракции документ вряд ли поддержат.
Противники повышения пенсионного возраста намерены сегодня с девяти утра пикетировать Госдуму. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что мероприятие пройдёт в форме встречи депутатов с избирателями. В третьем чтении законопроект могут рассмотреть завтра. И принять закон в целом.
Комментарии7
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yulya_tsikina_ 26 сентября 2018 | 00:06
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goga_s 26 сентября 2018 | 00:06
"....Госдума рассмотрит...." - просто СМЕШНО !!
хи-хи
neon999 26 сентября 2018 | 00:10
Генеральная линия на ЭМ - признавать правящих бандитов и смиряться с их беспределом.
Какими поганцами надо быть, чтобы наблюдая весь этот мерзкий цирк под видом государства, повторять с придыханием
"О, Госдума", "О, Суд", "О, Следствие и Полиция".
mikhail_spb_ 26 сентября 2018 | 00:19
Неужели кремлежулики, испугавшись недовольства народонаселения, не повысят пенсионный возраст?
Спорим, что повысят, а народонаселение это проглотит?
mosser 26 сентября 2018 | 00:42
Свободу политзаключенным в России!
kondrat_vlad 26 сентября 2018 | 01:05
mosser: Свободу Путину! Освободить эту мерзкую обезьяну и отправить на волю в Африку!
kondrat_vlad 26 сентября 2018 | 01:02
Если вспомнить кто голосовал за Путина, кто в основном помогал дурить народ в игру "Наперсточные Выборы" это как раз те люди кого сегодня Путин грабит.
Именно престарелые пенсионеры ратовали за Влаимвлаимыча, чуть позже они были вынужденны питаться на свалках и помойках.
Красивые и полненькие учителя-женщины, которые "Запутина" - чуть позже их уволили со школ и они искали любую работу даже техничками.
Мужички среднего возраста, типа "Путин мля мой герой" - чуть позже они проснулись уже без пенсии, и без денег. Им никто в их 50-60 никто не сказал что они не доживут до пенсии, и если даже проживут год, это уже будет не пенсия а походы на помойки и свалки.
И еще молодежь типа Потупчик. Которых морально и иногда физически насиловали любовью к фюреру. Оказалось на всех хлебных местах устроились отпрыски путинских холуев. Внуки и внучатые племянники, дяди и тети, крестные и кумы, крестники и просто знающие Путина или кого то из Путинских холуев оказывается намного успешнее той золотой молодежи времен Потупчик. К стыду могу сказать что многие из них слишком долго смотрели в глаза Путину и хавали...
Тем временем ...на Титанике