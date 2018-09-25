Суд в США приговорил комика Билла Косби к тюремному сроку от трех до десяти лет за изнасилование
Косби 81 год. В апреле этого года присяжные признали Косби виновным в том, что в 2004 году он накачал наркотиками и изнасиловал сотрудницу университета Темпл Андреа Констанд, — сообщает «Медуза».
Первый процесс по делу Косби проходил впрошлом году: тогда присяжные не смогли вынести единогласного решения, и суд отправил дело на пересмотр.
Всего с обвинениями в адрес Косби выступали около 60 женщин, но из-за срока давности привлечь его к ответственности удалось только по одному эпизоду.
Комментарии12
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beregov_net 25 сентября 2018 | 23:18
yulya_tsikina_: тебя , паскуду банят , но тебе не лень регится по новой .
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kremlefurer 25 сентября 2018 | 23:35
beregov_net: патрику бубенцы отрезали за плохую "работу", теперь старается по иному. Удачи тебе патрик.
jetsam 25 сентября 2018 | 23:41
beregov_net:
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* и такая же мадам сидит на ру\ком\орг\нет\....., только платит в год за домен ~10уе
mozhem_povtorit 25 сентября 2018 | 23:16
Настоящий альфач, его бы к нам, в ГосДуму!
sharko_2 25 сентября 2018 | 23:18
Как это: срок от 3 до 10?
furk 25 сентября 2018 | 23:42
sharko_2: Это криворукий журналюг.
gordy 25 сентября 2018 | 23:57
sharko_2: Как у Навального: 30 отсидел, потом ещё 20?
neon999 25 сентября 2018 | 23:21
Про "суды" в России превращенные в цирк на ЭМ не пишут, зато у них в повестке - осуждение комика в Америке.
Все что надо знать о так называемых "журналистах" с ЭМ.
sceptik 25 сентября 2018 | 23:36
neon999: //Про "суды" в России превращенные в цирк на ЭМ не пишут//
Ну кто жа вам мешает рассказать о судах в России? Вместо этого назначаете виноватых. Все что надо знать о так называемых "преподавателях питерских университетов".
goga_s 26 сентября 2018 | 00:04
"эхо", желтеем?
НЕВОЗМОЖНО "...приговорить.." к сроку "..от ..до.."!!!
Приговор = срок КОНСТАНТА !!
Похоже главред ОПЯТЬ увлёкся очередной "лесей"!!
Хоть бы водку буха, всё патриотичнее было бы !
хи-хи
spbdweller 26 сентября 2018 | 00:04
Я так понимаю, что этот Косби или насиловал женщин при свидетелях, которые теперь наконец заговорили, или у изнасилованных нашлись следы его генного материала на воротниках платьев, а может и еще в каких местах.