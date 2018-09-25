Суд в США приговорил комика Билла Косби к тюремному сроку от трех до десяти лет за изнасилование

Косби 81 год. В апреле этого года присяжные признали Косби виновным в том, что в 2004 году он накачал наркотиками и изнасиловал сотрудницу университета Темпл Андреа Констанд, — сообщает «Медуза».

Первый процесс по делу Косби проходил впрошлом году: тогда присяжные не смогли вынести единогласного решения, и суд отправил дело на пересмотр.

Всего с обвинениями в адрес Косби выступали около 60 женщин, но из-за срока давности привлечь его к ответственности удалось только по одному эпизоду.