Президент Ирана Хасан Роухани пригласил США вернуться за стол переговоров, — сообщает Reuters. Вместе с этим, Роухани подчеркнул, что диалог начинается с прекращения угроз и несправедливых санкций, которые отрицают принципы этики и международного права.

«Требования Ирана ясны: никакой войны, никаких санкций, никаких угроз, никакой травли», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что будет готов встретиться с иранским руководством в том случае, если Иран решит изменить свою политику. «Я полагаю, что у них нет выбора. Мы хотим хороших отношений с Ираном, но этого не произойдет сейчас», — заявил Трамп на Генассамблее ООН.

Трамп подчеркнул, что до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение, он не будет встречаться с руководством страны.