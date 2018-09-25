Президент Ирана Хасан Роухани пригласил США вернуться за стол переговоров
Президент Ирана Хасан Роухани пригласил США вернуться за стол переговоров, — сообщает Reuters. Вместе с этим, Роухани подчеркнул, что диалог начинается с прекращения угроз и несправедливых санкций, которые отрицают принципы этики и международного права.
«Требования Ирана ясны: никакой войны, никаких санкций, никаких угроз, никакой травли», — подчеркнул он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что будет готов встретиться с иранским руководством в том случае, если Иран решит изменить свою политику. «Я полагаю, что у них нет выбора. Мы хотим хороших отношений с Ираном, но этого не произойдет сейчас», — заявил Трамп на Генассамблее ООН.
Трамп подчеркнул, что до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение, он не будет встречаться с руководством страны.
Комментарии7
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novyrusich 25 сентября 2018 | 23:10
Иран хочет переговоров на своих условиях. Этого не будет.
Переговоры будут на условиях США или их не будет.
Иран слишком слаб, чтобы выдвигать США условия.
Не хочет переговоров значит будет раздавлен.
Аятоллы это понимают. Поэтому мечутся.
yulya_tsikina_ 25 сентября 2018 | 23:12
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beobachter 25 сентября 2018 | 23:29
https://echo.msk.ru/news/2284692-echo.html Требования Ирана ясны: никакой войны, никаких санкций, никаких угроз, никакой травли»
При этом обещание Ирана стереть с лица земли Израиль угрозой не считать, действия Ирана и России в Сирии войной не считать, спонсирование Ираном Хезболлы и ХАМАСа пособничеством террора не считать....
trans 25 сентября 2018 | 23:43
beobachter: Но что-то то же Израиль не поддержал санкции против России после оккупации Крыма и развязывания войны на Донбассе.
novyrusich 25 сентября 2018 | 23:59
trans: Зачем Израилю в чужом пиру похмелье?
У него своих забот выше крыши.
Оставьте: это спор славян между собою. АС Пушкин
neon999 25 сентября 2018 | 23:30
В фокусе внимания ЭМ страны типа Ирана, и Северной Кореи. Тамошних упырей всячески пиарят.
Про цивилизованные страны вспоминают лишь когда там случается какое-нибудь ЧП или когда МИД на них гавкает.
trans 25 сентября 2018 | 23:31
Европа не поддерживает санкции США против Ирана. И она права, Иран не нарушил условия ядерной сделки, никаких оснований у США не было выходить из сделки.