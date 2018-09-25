Арбитражный суд Москвы признал банк «Югра» банкротом

Конкурсным управляющим в банке назначено Агентство по страхованию вкладов, — сообщает РИА «Новости».

Лицензия у банка «Югра» была отозвана в июле 2017 года. Выплаты вкладчикам составили около 173 млрд руб., что стало крупнейшим страховым случаем в истории России. По объему активов «Югра» входил в топ-30 российских банков.