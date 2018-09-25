Арбитражный суд Москвы признал банк «Югра» банкротом
Конкурсным управляющим в банке назначено Агентство по страхованию вкладов, — сообщает РИА «Новости».
Лицензия у банка «Югра» была отозвана в июле 2017 года. Выплаты вкладчикам составили около 173 млрд руб., что стало крупнейшим страховым случаем в истории России. По объему активов «Югра» входил в топ-30 российских банков.
Комментарии3
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yulya_tsikina_ 25 сентября 2018 | 23:12
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danet_netda 25 сентября 2018 | 23:44
yulya_tsikina_: "Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину...", забавно.
spbdweller 26 сентября 2018 | 00:00
У них реклама была: Что там бла-бла-бла, а потом: "Где, где?", и через многозначительную паузу, чтобы до всех дошло где, ответ: "В Югре". Ну, в общем, именно там все и оказалось.