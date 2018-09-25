Организаторы митингов теперь обязаны сообщать властям об отмене акции не позднее, чем за один день

Такой же срок отведен для того, чтобы проинформировать граждан о том, что митинг не состоится. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении. Нарушителям грозит штраф до 20-ти тысяч рублей для граждан и до 100 тысяч для юридических лиц. В пояснительной записке к закону говорилось, что власти несут значительные затраты на обеспечение безопасности акции, даже если в итоге она не проводится.