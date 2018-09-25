Организаторы митингов теперь обязаны сообщать властям об отмене акции не позднее, чем за один день
Такой же срок отведен для того, чтобы проинформировать граждан о том, что митинг не состоится. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении. Нарушителям грозит штраф до 20-ти тысяч рублей для граждан и до 100 тысяч для юридических лиц. В пояснительной записке к закону говорилось, что власти несут значительные затраты на обеспечение безопасности акции, даже если в итоге она не проводится.
Комментарии7
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kondrat_vlad 25 сентября 2018 | 23:07
Какая ляпота!
Путинские холуи хотят чтобы народ не протестовал и как можно чаще отказывался что либо опротестовывать.
Может холуям-путинцам сначала Конституцию РФ прочитать и не смешить своими бреднями.
И так уже живем как в гетто...
mikhail_spb_ 25 сентября 2018 | 23:07
Нужно запретить любые митинги, кроме митингов в поддержку неизменно мудрой внешней и внутренней политики любимого нацдилера и Единой партии.
А такие митинги отменять никто не посмеет.
kondrat_vlad 25 сентября 2018 | 23:13
mikhail_spb_: Вот и нужно, гибридненько заявить протест "в поддержку отставки Путина" и сделать плакаты "За отставку Путина", "За то чтобы Путин свалил в Зимбабве" в таком духе..
ludvig14 26 сентября 2018 | 00:04
kondrat_vlad: сброситься всей россией по $3 и купить ему кусочек землицы, а на остальное дворей построить. Пусть живет там и не бедствует. https://www.google.ru/maps/@39.9792421,127.91611,243m/data=!3m1!1e3
а в Зимбабве он не нужен, они э его обратно пришлют...
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censorr 25 сентября 2018 | 23:38
власти несут значительные затраты на обеспечение безопасности акции, даже если в итоге она не проводится
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Прослушка, слежка, мелкие гадости, про-властные журналишки..затратно, не спорю.
ludvig14 25 сентября 2018 | 23:55
власти несут значительные затраты на обеспечение безопасности акции, даже если в итоге она не проводится
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Росгвардии приходится обеспечивать своих сотрудников по двойному тарифу как за работу в выходные?