Президент Турции призвал реформировать Совет безопасности ООН...

Об этом Тайип Эрдоган заявил, выступая в Генассамблее. Он отметил, что мир уже не такой, каким он был после Второй мировой войны, и все 194 страны ООН заслуживают права быть представленными в Совбезе. Кроме того, по мнению Эрдогана, сейчас Совет безопасности в основном поддерживает интересы пяти постоянных членов.