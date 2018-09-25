Президент Турции призвал реформировать Совет безопасности ООН
Об этом Тайип Эрдоган заявил, выступая в Генассамблее. Он отметил, что мир уже не такой, каким он был после Второй мировой войны, и все 194 страны ООН заслуживают права быть представленными в Совбезе. Кроме того, по мнению Эрдогана, сейчас Совет безопасности в основном поддерживает интересы пяти постоянных членов.
Комментарии13
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patrikk_2 25 сентября 2018 | 22:35
Президент Турции призвал реформировать Совет безопасности ООН...
Мишка Денисенко ему никак не доводится?
novyrusich 25 сентября 2018 | 22:46
patrikk_2: А вчера все вокруг, говорили Эрдоган друг! Эрдоган наш турецкий друг.
Ни хрена себе друг, обосрал все вокруг.
zonda_3 25 сентября 2018 | 23:10
novyrusich: Еще один встающий с колен. 200 стран в Совбезе- турецкий рынок какой-то
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zor 25 сентября 2018 | 22:50
нужно сделать две организации ООН
одну в которую входят страны под руководством Эрдогана,Путина,Мадуро,Асада
и иже с ними и вторую ООН ,в которую вышеперечисленных и иже с ними не пускают.
silicon 25 сентября 2018 | 23:02
zor:
194 страны входят в ООН. Надо же. Ввести экономический ценз и большие взносы для. Что могут решать карлики в экономике и политике. Во первых экономически несостоятельные страны очень легко подкупить. Для вступления в ООН нужно вести высокие вступительные и ежегодные взносы. Ввести категории членов ООН. Члены с голосом в Совете безопасности и члены без голоса. Иначе мировые иждивенцы будут диктовать миру все решения. Это как в США власти всех уровней ублажают бедных по высшему разряду, только. чтобы они голосовали за ту или другую партию. О работающих американцамх вообще не говорят, хотя много миллионо работают на маленькую зарплату. Никому до них дела нет. Вся страна работает на очень богатых и так называемых "бедных".
ura_123 25 сентября 2018 | 23:20
silicon: А можно подробнее о тех американцах которые работают за маленькую зарплату и что именно считать маленькой,а если сравнить с российской зарплатой?
sim 25 сентября 2018 | 23:21
silicon: России зла желаете, с её 1% мирового ВВП? ))
stopkran1969 25 сентября 2018 | 23:31
silicon: забавно читать предложения силикона о членах с голосом и без - тут про ООН, а не сексшоп
stopkran1969 25 сентября 2018 | 23:41
zor: это дело - провести акцию "вон из ООН" и простым большинством голосов выкинуть пару-тройку стран изгоев с последующей установкой позорных столбов на их границах, с установкой систем "электропастух"
nitinol 25 сентября 2018 | 23:41
zor: Ына то, Ына забыли...
neon999 25 сентября 2018 | 23:26
У "султана" большие амбиции. Хотя турецкую лиру за август-сентябрь обвалил на 50%.
И ворует со своей бандой вполне на уровне северных "коллег", и сажает недовольных тысячами.
nepeanois 25 сентября 2018 | 23:41
реджеп, ты не прав. на самом деле нужно лишь лишить некоторых постоянных членов постоянного членства, особенно наиболее очленевших встающих с колен