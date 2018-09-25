В Москве угрожают муниципальному депутату Надежде Загордан

Минувшим вечером неизвестные подбросили к дверям квартиры ее матери отрезанную свиную голову с воткнутым в нее ножом. Такая же свиная голова была оставлена у двери ее собственной квартиры. Об этом Загордан написала на своей странице в Фейсбуке.

Ранее депутату уже угрожали. 22-го июня неизвестные разбили стекло в ее машине и залили салон кислотой. По словам Загордан, это произошло на следующий день после того, как она встретилась с главой управы района Измайлово и подняла вопрос о завышенных сметах и работах без документов на Измайловском проспекте.