В Москве угрожают муниципальному депутату Надежде Загордан
Минувшим вечером неизвестные подбросили к дверям квартиры ее матери отрезанную свиную голову с воткнутым в нее ножом. Такая же свиная голова была оставлена у двери ее собственной квартиры. Об этом Загордан написала на своей странице в Фейсбуке.
Ранее депутату уже угрожали. 22-го июня неизвестные разбили стекло в ее машине и залили салон кислотой. По словам Загордан, это произошло на следующий день после того, как она встретилась с главой управы района Измайлово и подняла вопрос о завышенных сметах и работах без документов на Измайловском проспекте.
Комментарии12
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patrikk_2 25 сентября 2018 | 22:40
Минувшим вечером неизвестные подбросили к дверям квартиры ее матери отрезанную свиную голову с воткнутым в нее ножом...
А это случайно не та несчастная свинья, с которой Аркаша Бабченко кровь слил и использовал для инсценировки нападения? Добили бедное животное?
opponent70 25 сентября 2018 | 23:05
patrikk_2: Вторую свинью звали патриком...
yulya_tsikina_ 25 сентября 2018 | 23:14
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nikolaitschi 25 сентября 2018 | 22:40
Депутаты, зачем мы вас выбирали, если вы не стоите друг за друга? Почему вы не верите своим избирателям? Мы вас поддержим! Нужно требовать от Собянина исполнения им своих прямых обязанностей, а не строительства выделенок для миллиардеров.
mosser 25 сентября 2018 | 22:44
Свободу полковнику Квачкову! Свободу политзаключенным России!
chubazzl 25 сентября 2018 | 23:01
Стоило ради всего этого разваливать Советский Союз. Дураки либеральные.
alex_melnikov Алексей Мельников 25 сентября 2018 | 23:02
Лихие путинские годы ...
edun1952 25 сентября 2018 | 23:13
alex_melnikov: И гады тоже...
valia47 25 сентября 2018 | 23:03
Украинцы или американцы. Других вариантов нет.
irinaapril 25 сентября 2018 | 23:15
valia47: для пропагандов точно!
fresh_breeze 25 сентября 2018 | 23:47
Две новости идут рядом. Одна про Эрдогана, другая про Зардоган. Чуть примешь на грудь — и можно спутать.
peruser 25 сентября 2018 | 23:47
Властное ворье совершенно обнаглело. Потому что уверено в своей безнаказанности.