12 депутатов «Единой России» пропустят чтение законопроекта о пенсионной реформе из-за несогласия

Двенадцать депутатов от «Единой России» пропустят второе чтение законопроекта о пенсионной реформе из-за своего несогласия с этой инициативой, — сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на осведомленные источники. Как заявил руководитель фракции Сергей Неверов, пятеро «единороссов» будут отсутствовать из-за больничного, семеро – из-за командировок. Во втором чтении не будут участвовать, в том числе, телеведущая Оксана Пушкина, вице-спикер Ольга Тимофеева, спортсмены Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов. Источники «Дождя» отмечают, что формально депутаты пропускают заседания по уважительной причине, однако на самом деле мотивом может быть непринятие реформ.