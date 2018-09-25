12 депутатов «Единой России» пропустят чтение законопроекта о пенсионной реформе из-за несогласия
Двенадцать депутатов от «Единой России» пропустят второе чтение законопроекта о пенсионной реформе из-за своего несогласия с этой инициативой, — сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на осведомленные источники. Как заявил руководитель фракции Сергей Неверов, пятеро «единороссов» будут отсутствовать из-за больничного, семеро – из-за командировок. Во втором чтении не будут участвовать, в том числе, телеведущая Оксана Пушкина, вице-спикер Ольга Тимофеева, спортсмены Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов. Источники «Дождя» отмечают, что формально депутаты пропускают заседания по уважительной причине, однако на самом деле мотивом может быть непринятие реформ.
Комментарии11
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zloy_sok 25 сентября 2018 | 22:35
А потом когда будет суд совести они будут верещать что не голосовали и по этому невиновны....
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mosser 25 сентября 2018 | 22:42
А чуют смену власти, не хотят со всеми в мусорных баках сидеть.
spbdweller 25 сентября 2018 | 22:48
Про Фетисова и Третьяка слышать приятно. Скурвились во власти конечно, но, как показывает практика, не окончательно. Где-то в глубине души огонек порядочности тлеет.
efilika 25 сентября 2018 | 23:17
spbdweller: ничего не тлеет. Убежали как пуганные псы. Проголосовать "нет" - страшно.
sim 25 сентября 2018 | 23:18
spbdweller: Это не порядочность. Это предвидение. Отвечать-то придется.
kondrat_vlad 25 сентября 2018 | 22:59
Крупье передачи - Шо?Иде? Кахда? -Дорогие знатоки, вопрос из Мухосранска, внимание вопрос "Может ли жулик поступить честно хоть один раз? "
Через минуту...
Знатоки ответ "Нет"
Крупье "ответ правильный - "Нет" Потому что жулик это такое млекопитающиеся животное, появляющиеся на теле народа, которое живет ложью, воровством, и бандитизмом"
mikhail_spb_ 25 сентября 2018 | 23:11
Не боятся ли перечисленные депутаты своим отсутствием обидеть нацдилера и утерять его доверие?
Ведь он может прислать к внезапно заболевшим пару своих докторов с необходимыми препаратами.
edun1952 25 сентября 2018 | 23:33
mikhail_spb_:Это вряд ли.Своим орденок отвесят,госзаказ на откуп дадут...Новичек для пенсионеров пригодится..
edun1952 25 сентября 2018 | 23:20
Обос-щиеся от ж-лизма....
podwodnik 25 сентября 2018 | 23:57
В принципе это как клеймо, типа Закона подлецов. Видимо самодостаточные (Третьяк, Фетисов и т.д) имеют возможность избежать позора.