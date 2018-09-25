Власти Швейцарии отказали Роману Абрамовичу в виде на жительство из-за «репутационного риска» для страны
Российского олигарха подозревают в отмывании денег и связях с криминальными структурами.
О том, что российский миллиардер может представлять угрозу общественной безопасности Швейцарии, стало известно после того, как суд разрешил местной прессе опубликовать эту информацию. Роман Абрамович требовал запретить статью, однако его юристы судебную тяжбу проиграли.
После того как швейцарская миграционная служба получила прошение о виде на жительство, был сделан запрос в правоохранительные органы — пишет газета The Guardian. Полиция предупредила, что по подозрениям, некоторые активы бизнесмена имеют частично нелегальное происхождение. При этом данные не подтверждались какими-либо документами и формальных обвинений Абрамовичу также не предъявляли. Представители бизнесмена опровергли информацию о его связи с криминальными группировками и намерены добиться уголовного дела против людей, распространивших такие сведения.
Впервые Абрамович подавал документы на вид на жительство в Швейцарии в позапрошлом году, но позже прошение отозвал.
Комментарии20
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jetsam 25 сентября 2018 | 22:06
а корги шувалова в очереди на отказ?
zapadnay 25 сентября 2018 | 22:25
jetsam:
Верно говорят: «Репутация превыше всего».
patrikk_2 25 сентября 2018 | 22:27
Власти Швейцарии отказали Роману Абрамовичу в виде на жительство из-за «репутационного риска» для страны...
Роману Аркадьевичу отказали, а Мишке и Павлику Ходорковским дали гражданство, а ведь за ними 73 человека убитыми и пропавшими без вести?
vilingrad 25 сентября 2018 | 22:36
patrikk_2: Если ассоциируешься с чекистом Боширо... Путиным, от тебя пахнет тухлой рыбой. Патриккк, ты тоже мойся почаще. Мыло выдают в пайке? Или берешь тушенкой?:)
ura_123 25 сентября 2018 | 22:40
patrikk_2: А почему не 73 тысячи или миллиона?
vgames1 25 сентября 2018 | 22:51
ura_123: патрик таких цифр не знает)))
aleksandr39 25 сентября 2018 | 22:43
patrikk_2: А почему Ромка не хочет жить в России ??????
bugatti 25 сентября 2018 | 22:44
patrikk_2: имбебцил, попроси врача ,чтобы принес тебе в палату усиленную дозу лекарств ,чтобы галлюцинации про 73 убиенных тебя больше не мучили
ostapba 25 сентября 2018 | 22:09
.....– Вечный Жид никогда больше не будет скитаться! – сказал вдруг великий комбинатор, обводя собравшихся веселым взором.
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– Хоть сейчас, - любезно ответил Остап. - Если общество позволит, я расскажу о том, что произошло с так называемым Вечным Жидом.
Общество охотно позволило. Все приготовились слушать рассказ нового пассажира, а Ухудшанский даже промолвил: "Рассказываете? Ну, ну". И великий комбинатор начал.
РАССКАЗ ОСТАПА БЕНДЕРА О ВЕЧНОМ ЖИДЕ
– Не буду напоминать вам длинной и скучной истории Вечного еврея. ...
))))))
seryj_wolk 25 сентября 2018 | 22:09
Рома, с твоей репутацией нужно сидеть дома! В Швейцарии тебя знать не хотят.
av_babich 25 сентября 2018 | 22:21
ну Рома хоть некоторые активы предусмотрительно вывел или перепрятал так как видел в какую сторону развиваются события... грех жаловаться
belovnikita 25 сентября 2018 | 22:21
А чего в крыму, этому вору, вид на жительство не нужен? :-D
alarich 25 сентября 2018 | 22:23
Обидеть сироту каждый может.
kondrat_vlad 25 сентября 2018 | 22:26
Какая же все таки это боль для путинца не вдруг узнать что он бандит, вор и не может обьяснить происхождение своих миллионов.
Почему не просит вид на жительство в Зимбабве, там его ждут с распростертыми руками, Венесуэлла и СевКорея будут вообще рады.
Я рад что Швейцария понимает с кем имеет дело. Любой путинец что нацист во время войны, должен либо на родине сидеть либо в тюрьме, но никак не в нормальном обществе.
protvik 25 сентября 2018 | 22:28
А из Израиля уже выгоняют?
kapitankolbaskin 25 сентября 2018 | 22:31
Я рад за Рому !!! Скоро он сможет тока в Крыму отдыхать...
ser_gey_love_roff 25 сентября 2018 | 22:34
Представители бизнесмена опровергли информацию о его связи с криминальными группировками
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То есть, он с Путиным совсем не знаком?
ura_123 25 сентября 2018 | 22:42
А как же родина,Чукотка в конце концов? Ну и перевези туда Челси!
Ах,яхта 11 месяцев в году во льды вмёрзшая... Ничего страшного,собачьи упряжки от Бентли))))
mosser 25 сентября 2018 | 22:46
Ворье в Европе не нужно!
askol2016 25 сентября 2018 | 22:49
Роме надо сходить в налоговую и взять там справку, что все налоги уплачены. И тогда любое гражданство дадут