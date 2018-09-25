Власти Швейцарии отказали Роману Абрамовичу в виде на жительство из-за «репутационного риска» для страны...

Российского олигарха подозревают в отмывании денег и связях с криминальными структурами.

О том, что российский миллиардер может представлять угрозу общественной безопасности Швейцарии, стало известно после того, как суд разрешил местной прессе опубликовать эту информацию. Роман Абрамович требовал запретить статью, однако его юристы судебную тяжбу проиграли.

После того как швейцарская миграционная служба получила прошение о виде на жительство, был сделан запрос в правоохранительные органы — пишет газета The Guardian. Полиция предупредила, что по подозрениям, некоторые активы бизнесмена имеют частично нелегальное происхождение. При этом данные не подтверждались какими-либо документами и формальных обвинений Абрамовичу также не предъявляли. Представители бизнесмена опровергли информацию о его связи с криминальными группировками и намерены добиться уголовного дела против людей, распространивших такие сведения.

Впервые Абрамович подавал документы на вид на жительство в Швейцарии в позапрошлом году, но позже прошение отозвал.