США ввели новые санкции в отношении 12 российских компаний...

Американское правительство ввело новые санкции против российских компаний за то, что они вовлечены или представляют риск тем, что могут быть вовлечены в деятельность, направленную против национальной безопасности и международных интересов США, говорится в приказе Министерство Торговли, который вступает в силу завтра (сегодня). Четыре компании — Научно-исследовательский институт Вектор, ОАО Информационные технологии и Коммуникационные систумы, ФГУП Научное-производственное предприятие ГАММА и компания Сайрус Системс попадают под санкции за помощь российским хакерам. Компания Дайвтехносерсис и научно-производственное предприятие подводных технологий Океанос попали под санкции за предоставление оборудования и поддержку российскому военно-морскому флоту.

Компании Аэрокомпозит, Авиадвигатель, НПК «Системы прецизионного приборостроения», Обнинске научно-производственное предприятие Тенология и Воронежский НИИ «Вега» санкционированы за поддержку российского военно-космического производства.

Под санкции попала также белорусско-иранско-российская компания Нилко — за материальную поддержку Иранской ракетной программы.

Всем этим компаниям запрещается продажа или передача любых американских технологий и товаров, причем не только американскими компаниями, но и любыми другими компаниями, включая те, что оперируют в России.

Нарушителям грозит попадание под вторичные санкции США — это санкции, который накладываются на тех, кто ведет бизнес с санкционированными компаниями.