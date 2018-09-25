США ввели новые санкции в отношении 12 российских компаний
Американское правительство ввело новые санкции против российских компаний за то, что они вовлечены или представляют риск тем, что могут быть вовлечены в деятельность, направленную против национальной безопасности и международных интересов США, говорится в приказе Министерство Торговли, который вступает в силу завтра (сегодня). Четыре компании — Научно-исследовательский институт Вектор, ОАО Информационные технологии и Коммуникационные систумы, ФГУП Научное-производственное предприятие ГАММА и компания Сайрус Системс попадают под санкции за помощь российским хакерам. Компания Дайвтехносерсис и научно-производственное предприятие подводных технологий Океанос попали под санкции за предоставление оборудования и поддержку российскому военно-морскому флоту.
Компании Аэрокомпозит, Авиадвигатель, НПК «Системы прецизионного приборостроения», Обнинске научно-производственное предприятие Тенология и Воронежский НИИ «Вега» санкционированы за поддержку российского военно-космического производства.
Под санкции попала также белорусско-иранско-российская компания Нилко — за материальную поддержку Иранской ракетной программы.
Всем этим компаниям запрещается продажа или передача любых американских технологий и товаров, причем не только американскими компаниями, но и любыми другими компаниями, включая те, что оперируют в России.
Нарушителям грозит попадание под вторичные санкции США — это санкции, который накладываются на тех, кто ведет бизнес с санкционированными компаниями.
Комментарии12
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drgonish 25 сентября 2018 | 22:06
[....международных интересов США,]
Скажите про международные интересы РФ, и половина хомячков выбросится из окна.
patrikk_2 25 сентября 2018 | 22:08
США ввели новые санкции в отношении 12 российских компаний...
Министерство торговли? В Америке нужно уже колледжи и университеты открывать, в которых будут обучаться министры, замминистры и рядовые чиновники для работы в министерствах и ведомствах по санкциям.
stalin_vsegda_zhiv 25 сентября 2018 | 22:11
Чем больше санкций, тем быстрее достигнем светлого буржуазно-капиталистического будущего. Вперед, господа!
brezhneput 25 сентября 2018 | 22:47
stalin_vsegda_zhiv: каким образом? Все высокотехнологичные товары - импорт. Свои - только для грубой работы.
kottigr1 25 сентября 2018 | 22:06
А как всё лихо затевалось !
Многоходовочка Путина:
Поднять рейтинг "возвращением" Крыма и части Украины(если повезет то и всей)
Что-то пошло не так..
Давление на Украину через Донбасс, что бы "простили" Крым.. Заодно послал российских солдат со спротыми лычками на убой, а россиянам запретил кушать нормальные импортные продукты.
Что-то пошло не так..
Давление на Украину и мировое сообщество, что бы "простили" Крым, Донбасс и Украину.. Заодно обвалил российскую экономику, уронил валютный курс и ограбил россиян. Превратил российские СМИ в сборище лжецов.
Что-то пошло не так..
Давление на мировое сообщество через Сирию и вмешательство во внутренние дела Запада, что бы простили Крым, Донбасс, Украину и "давление" на мировое сообщество.. Послал на убой российских солдат для защиту убийцы и химического отравителя Асада, отнял пенсии у россиян..
Что-то пошло не так...
Ждем следующий гениальный ход великого гроссмейстера и комбинатора..
alex_melnikov Алексей Мельников 25 сентября 2018 | 22:22
Новый успех внешней политики Путина.
ross1930 25 сентября 2018 | 22:26
alex_melnikov: Власовцы обкончались.......))))))))
vor_on 25 сентября 2018 | 22:36
alex_melnikov: ну, ни дня без побед, блин
belovnikita 25 сентября 2018 | 22:25
Чудеснейшая новость!
kapitankolbaskin 25 сентября 2018 | 22:28
вот например нашим российским отпускникам можно на танке из Военторга или на БТРе на Донбасс поехать добровольцем пострелять...
А почему наши в телеке возмущаются ,когда израильские летчики летят бомбить сирию ???!!! У них в Израиле тоже поди военторги есть! Летчики тоже в отпуске может ...
Добровольцы -отпускники везде есть не тока у нас...Это надо понимать...
И нечего орать чтоб Израиль извинялся за наш самолет который сами же и сбили!!!
Россия за отпускников много извиняется ?!
vor_on 25 сентября 2018 | 22:34
Запрет на поставку запчастей для оборудования и технику, особенно сельхозназначения ввести забыли. А надо бы
belovnikita 25 сентября 2018 | 22:38
vor_on: да оно как снежный ком само прилипнет. Никто не захочет даже типа легальных сделок с чумным бараком заключать