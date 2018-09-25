Сотни россиян не могут вылететь из Туниса из-за ливней и наводнения
Сотни россиян не могут вылететь из Туниса из-за ливней и наводнения. Разрушен главный аэропорт провинции Энфида-Хаммамет. Вылеты перенесли в Монастир. Десятки туристов были эвакуированы из отелей. В некоторых районах затопило первые этажи зданий. Информации о пострадавших россиянах не поступало, — сообщает телеканал «Дождь».
Комментарии3
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palm_coast 25 сентября 2018 | 21:42
Это божья кара. В Крыму надо отдыхать россиянину или в Сочах.
old_skull 25 сентября 2018 | 22:42
palm_coast: Согласен. 4 дня, как из Крыма. Прекрасная погода, теплое море и самое главное новый аэропорт)
neon999 25 сентября 2018 | 22:15
Куда только туристов-экстремалов не занесет.
Впрочем, проживание в России - куда больший авантюризм.