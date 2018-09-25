Комитет Госдумы по транспорту предлагает ввести квоту на иностранцев-водителей легкового такси. Об этом заявил глава комитета Евгений Москвичев,— сообщает «Интерфакс».

«За последнее время на легковом такси есть много дорожно-транспортных происшествий и есть жалобы пассажиров, что водитель не знает, куда ехать, водитель не знает русского языка, поэтому мы не можем не заниматься этим вопросом», — отметил Москвичев.