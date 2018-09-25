Комитет Госдумы по транспорту предлагает ввести квоту на иностранцев-водителей легкового такси
Комитет Госдумы по транспорту предлагает ввести квоту на иностранцев-водителей легкового такси. Об этом заявил глава комитета Евгений Москвичев,— сообщает «Интерфакс».
«За последнее время на легковом такси есть много дорожно-транспортных происшествий и есть жалобы пассажиров, что водитель не знает, куда ехать, водитель не знает русского языка, поэтому мы не можем не заниматься этим вопросом», — отметил Москвичев.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sparky 25 сентября 2018 | 21:46
водитель не знает, куда ехать, водитель не знает русского языка
===============================================================
Разве не проще требовать российского водительского профессионального удостоверения после сдачи экзаменов в России? Водитель вроде бы не футболист, чтобы квоты на гражданство устанавливать.
cromwel 25 сентября 2018 | 21:46
Эту тему уже лет 10 жуют и толку никакого. Чтобы не обижать приезжих из "лояльных" республик наши это ближайшие годы не сделают. А мы из за мигрантов сидим без работы.
neon999 25 сентября 2018 | 22:08
На ЭМ пишут о Гусдуре так, словно не видят, что там сидят упыри, которых реально никто не выбирал.