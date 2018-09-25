В Челябинске введен режим ЧС из-за проблем с вывозом мусора

Его не убирали две недели. Об этом на своем сайте сообщает городская администрация. По распоряжению губернатора в Челябинск прибыла резервная техника из других городов региона. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Работу мусоровозов планируется усилить с завтрашнего дня.