В Челябинске введен режим ЧС из-за проблем с вывозом мусора
Его не убирали две недели. Об этом на своем сайте сообщает городская администрация. По распоряжению губернатора в Челябинск прибыла резервная техника из других городов региона. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Работу мусоровозов планируется усилить с завтрашнего дня.
Комментарии4
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ura_123 25 сентября 2018 | 21:43
Суровый Челябинск)))
ansh 25 сентября 2018 | 21:55
Челябинск подождёт. О Сирии помыслы гениалиссимуса....
sergyncik196007 25 сентября 2018 | 22:31
Так все-таки Ра...ка-говняшка?
grigol331 25 сентября 2018 | 22:39
Подумаешь! Не вывозили 2 недели и еще месяц потерпят, а там всё замерзнет до весны.