Бывший депутат заксобрания Петербурга Светлана Нестерова приговорена к 5 годам колонии за взятки
Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Как сообщает «Фонтанка», прокурор просил для Нестеровой 10 лет колонии. Свою вину бывший депутат не признала.
По данным следствия, Нестерова в 2013-м и 14-м годах брала взятки за помощь в получении бюджетных средств, которые городской комитет соцзащиты выделял для малоимущих. Общая сумма взяток – без малого 5 миллионов рублей. По делу также проходили две помощники Нестеровой и предприниматель, чьей фирме были обещаны субсидии. Они дали показания против Нестеровой и получили условные сроки.
Комментарии5
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anemon 25 сентября 2018 | 21:47
Чем-то не угодила. Вряд ли за взятки посадили бы.
patrikk_2 25 сентября 2018 | 21:54
Бывший депутат заксобрания Петербурга Светлана Нестерова приговорена к 5 годам колонии за взятки...
Депутатов-взяточников нужно приравнивать к изменникам Родине и расстреливать.
olban82 25 сентября 2018 | 21:58
patrikk_2: Зачем? Гораздо страшнее для них - если их заставят работать руками.
patrikk_2 25 сентября 2018 | 22:03
olban82:
Тогда политиков и политические партии вообще надо запретить, как притоны, публичные дома или опиумокурильни, а депутатов всех уровней выбирать как в лотерею по спискам налоговой инспекции.
Платишь налоги регулярно и без задержек, можешь быть избран на 4 года в местное или федеральное законодательное собрание.
fikus74 25 сентября 2018 | 22:36
так она из ПЖИВа. чему тут удивлятся