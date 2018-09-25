Журналист Сергей Канев ожидает, что его привлекут к уголовной ответственности из-за расследования о Петрове и Боширове...

Журналист центра «Досье» Сергей Канев ожидает, что его привлекут к уголовной ответственности из-за расследования The Insider и Тhe Bellingcat об Александре Петрове и Руслане Боширове.

Проверка ФСБ по факту утечки в СМИ личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых Лондоном в отравлении Скрипалей, подтверждает, что они являются «кадровыми сотрудниками ГРУ». Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Центра «Досье» Сергей Канев. По его словам, вопросом разглашения персональных данных будет скорее заниматься участковый, но никак не ФСБ.