Журналист Сергей Канев ожидает, что его привлекут к уголовной ответственности из-за расследования о Петрове и Боширове
Журналист центра «Досье» Сергей Канев ожидает, что его привлекут к уголовной ответственности из-за расследования The Insider и Тhe Bellingcat об Александре Петрове и Руслане Боширове.
Проверка ФСБ по факту утечки в СМИ личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых Лондоном в отравлении Скрипалей, подтверждает, что они являются «кадровыми сотрудниками ГРУ». Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Центра «Досье» Сергей Канев. По его словам, вопросом разглашения персональных данных будет скорее заниматься участковый, но никак не ФСБ.
Комментарии23
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kaplan911 25 сентября 2018 | 21:41
А чего ждать от геебни?!
serhio_25__ 25 сентября 2018 | 21:43
kaplan911: Какая-то странная геебня, дает проводить расследование, дает публиковать расследование, дает рассказывать журналисту, что его за это посадят. Ну очень кровавая геебня.
patrikk_2 25 сентября 2018 | 21:47
Журналист Сергей Канев ожидает, что его привлекут к уголовной ответственности из-за расследования о Петрове и Боширове...
За одно лишь ожидание преследования со стороны ФСБ и Военной разведки, политическое убежище тоже дают?
rabin_tagor 25 сентября 2018 | 22:05
patrikk_2: "А Вы чего это интересуетесь? Вы не из милиции?" (с) Трое из Простоквашина
minerr 25 сентября 2018 | 22:30
rabin_tagor: А если расследование не откроют, то пусть объявляет голодовку, но обязательно с витаминными коктейлями и белковыми смесями. И тогда, месяца через четыре он может стать почётным гражданином какой-нибудь европейской столицы.
ansh 25 сентября 2018 | 21:50
serhio_25__: Да уж, не тот чекист пошел. Деградировала профессия.
Раньше бы убили, расстреляли, сгноили в лагерях, .... а теперь не до этого. Клептократия. Руки не всегда доходят.
serhio_25__ 25 сентября 2018 | 21:55
ansh: ""Раньше бы убили, расстреляли, сгноили в лагерях, .... а теперь не до этого. Клептократия. Руки не всегда доходят. "" - тогда в чем смысл вашего нытья? Чего вы все геебней пугаете, если у них руки коротки и вообще не доходят?
ansh 25 сентября 2018 | 22:04
serhio_25__: Где и кого я пугаю, по Вашему, "геебней" (с)?
Я и слова такого не употребляю.
Наговариваете Вы. Не хорошо.
На связи у чекистов, что ли?
kottigr1 25 сентября 2018 | 22:12
ansh: Если теперь ГРУшники настолько тупые, то чего уже ждать от ФСБшников, которые итак никогда не блистали особым интеллектом..
zonda_3 25 сентября 2018 | 22:02
serhio_25__:
"Какая-то странная геебня, дает проводить расследование, дает публиковать расследование, дает рассказывать журналисту, что его за это посадят. Ну очень кровавая геебня."
Та не говори - не то что странная, конченная гэбня
prapor111 25 сентября 2018 | 22:45
kaplan911: Представьте на его месте журналиста из США стучащего на агента ЦРУ. Если не представляете, значит ты тоже предатель. Да собаки вы женского рода!
palm_coast 25 сентября 2018 | 21:44
Ноги в руки и бежать., а он ожидает.., мазохист что ли.
anemon 25 сентября 2018 | 21:45
Уважаю Канева. Слежу за его расследованиями. Очень жаль, если и его выдавят из страны, хотя это - лишнее подтверждение его правоты. Держитесь, Канев!
patrikk_2 25 сентября 2018 | 21:50
anemon:
Ты мать не в ту степь попёрла, лично я уверен, что Серёга Канев эту мульку с ФСБ сам специально придумал, чтобы получить убежище в Британии, Франции или на худой конец, в какой-нить из стран Прибалтики.
anemon 25 сентября 2018 | 22:28
patrikk_2: Ну, и при в свою степь, я причем?
patrikk_2 25 сентября 2018 | 22:32
anemon:
Да не при чём, это я для завязки разговора сказал, типа, как, - девушка, мы с вами раньше нигде не встречались?
neon999 25 сентября 2018 | 21:54
Есть еще достойные и профессиональные журналисты.
Но не на ЭМ.
kara 25 сентября 2018 | 21:56
а что ему бояться, он же ничего не нарушил.
сядет возле компьютера,продемонстрирует как можно через госуслуги все за копейки узнать и домой пойдет, с чувством выполненного долга.
rabin_tagor 25 сентября 2018 | 22:08
kara: Не-а. есть примеры. стоит себе эшелон военный, все его видят, ходят мимо него. но надо вести себя так, как будто он невидимый. написал про то, что все видят - 7 лет колонии.
kkdv75 25 сентября 2018 | 22:14
А он не ожидает, что опричники его на кол посадят?
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Кто это?
-это не привлекаемый к уголовной ответственности Канев!
А что, его привлечь никто не может?
- просто он нафиг никому не нужен
drgonish 25 сентября 2018 | 22:16
[The Insider и Тhe Bellingca]
Это, если кто не в курсе, авторы фейков про российский Бук в луже, и фотки из компьютерной игры, "доказывающей", что войска РФ дислоцируются на Донбассе.
Открывайте ширше рты, лопаты на подходе....
drgonish 25 сентября 2018 | 22:23
drgonish:
[ Сергей Канев ожидает, что его привлекут к уголовной ответственности]
Есть за что - привлекут. Нет - будем слушать эксклюзив от Павленского. Что такое Канев? Ну, что-то....
fresh_breeze 25 сентября 2018 | 22:47
"Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Центра «Досье» Сергей Канев. "
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Сказал бы проще: хочет свалить за бугор, поэтому ищет удобный повод, чтобы выглядеть жертвой политических репрессий. Хотя на самом деле он Неуловимый Джо, а никакая не жертва.
Другой вопрос, будет ли горевать Россия, если он со своими мозгами утечёт на Запад.