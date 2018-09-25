НВО планирует превратить замки в Северной Ирландии, где снималась «Игра престолов», в туристические объекты

Компания НВО планирует превратить замки в Северной Ирландии, где снимался сериал «Игра престолов», в туристические объекты. Туристы смогут увидеть Винтерфелл и Черный замок, а также Королевскую гавань. Еще одна часть гавани, которую снимали в хорватском Дубровнике, уже несколько лет принимает туристов, — сообщает Gazeta.ru. Посетители также смогут увидеть декорации, костюмы и другие любопытные вещи со съемок популярного сериала.