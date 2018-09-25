Макрон: Право вето постоянных членов Совбеза ООН должно быть ограничено, когда речь идет о вопиющих преступлениях...

Право вето постоянных членов Совета Безопасности ООН должно быть ограничено в ситуациях, когда речь идет о вопиющих крупномасштабных преступлениях. Об этом французский президент Эмманюэль Макрон заявил на сессии Совет Безопасности. ООН насчитывает 15 членов. Среди них — пять постоянных членов, обладающих правом вето: Великобритания, КНР, РФ, США и Франция. За счет права вето каждая из этих стран может блокировать любую резолюцию СБ ООН.