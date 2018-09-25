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21:02, 25 сентября 2018

Макрон: Право вето постоянных членов Совбеза ООН должно быть ограничено, когда речь идет о вопиющих преступлениях

Право вето постоянных членов Совета Безопасности ООН должно быть ограничено в ситуациях, когда речь идет о вопиющих крупномасштабных преступлениях. Об этом французский президент Эмманюэль Макрон заявил на сессии Совет Безопасности. ООН насчитывает 15 членов. Среди них — пять постоянных членов, обладающих правом вето: Великобритания, КНР, РФ, США и Франция. За счет права вето каждая из этих стран может блокировать любую резолюцию СБ ООН.

Комментарии

47

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ura_123 25 сентября 2018 | 21:09

Малазийский Боинг ?

ss2020 25 сентября 2018 | 21:12

ura_123: ИГЗЭКТЛИ, ЮР ПЕРФЕКТЛИ РАЙТ!)))

tks 25 сентября 2018 | 21:23

ss2020: hau yu du du, maya tvaya nicht ferstehen, ni panimayt!

patrikk_2 25 сентября 2018 | 21:32

Макрон: Право вето постоянных членов Совбеза ООН должно быть ограничено, когда речь идет о вопиющих преступлениях...

Изнасилование и убийство Муаммара Каддафи и последующее за этим уничтожение Ливии из-за 35-и миллионов евро, которые Н.Саркози не хотел отдавать Каддафи - это вопиющие преступление?

ostapba 25 сентября 2018 | 21:48

patrikk_2: а ты его по согласию?? Или по принуждению всех членов СБ ООН пользовал??

blinorozhiy_chmo 25 сентября 2018 | 21:14

Вот правильно Макарон говорит - франции давно пора дать крепкого пинка из постоянных членов СБ ООН. Молодец!

kottigr1 25 сентября 2018 | 21:18

blinorozhiy_chmo: Лучше бы Макрон спросил в ООН,.. Что там делает РФ ?.. Давно пора выставить из Совбеза ООН "рудимент прошлого"...В ООН РФ итак сидит "на птичьих правах" и в любой момент её оттуда могут попросить..
Открываете Устав ООН и читаете статью 23, п.1, в которой перечисляются страны-постоянные члены Совета Безопасности. Увы, Российской Федерации среди них НЕТ! До сего дня там указан Союз Советских Социалистических Республик. РФ на этом месте сидит временно по просьбе 11-ти стран. "В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран - членов Содружества Независимых Государств."
Юридически на данный момент РФ в Совбезе ООН представляет лишь СНГ, а не Российскую Федерацию.
Если часть этих стран из числа этих 11-ти поставят вопрос о прекращении этого представительства, ООН вынужден будет пересмотреть текущий порядок дел.
Причем РФ даже пискнуть ничего не сможет. РФ - никогда не была правопреемницей СССР, а уж тем более Российской Империи от которой СССР отказался. СССР - был межгосударственным союзом, а не унитарной страной.
Что бы стать преемницей любого союза, нужно получить согласие на это со стороны ВСЕХ участников этого Союза(бывших Республик СССР). Долги СССР на себя РФ взяла В ОБМЕН на отказ от зарубежных активов со стороны бывших Республик СССР. Это не является преемственностью, а является лишь обменом взаимных обязательств.
РФ - вновьсозданное государство. Понятие РФ вообще было придумано ЕБН по пьяни 25 декабря 1991 г., вместе с россиянами.. До этого такого народа и такой страны вообще никогда не было..

arkadiy48 25 сентября 2018 | 21:34

kottigr1: Глупое рассуждение профана. РФСР тоже название только без социализм

kottigr1 25 сентября 2018 | 21:37

arkadiy48: Не тупи.. СССР - это межгосударственный Союз, а РСФСР на момент выхода из этого Союза государств - лишь унитарная страна..

rus095 25 сентября 2018 | 21:42

kottigr1: Россия является правоприемником СССР- на этом основании Россия взяла не себя ВСЕ долги и обязательства СССР и никто этому не возражал. А если рассуждать по вашему- то и Украины в ООН быть не должно- там была УССР,в составе СССР.

kottigr1 25 сентября 2018 | 21:45

rus095: У Вас с русским языком проблемы ? Повторю ещё раз..
РФ - никогда не была правопреемницей СССР, а уж тем более Российской Империи от которой СССР отказался. СССР - был межгосударственным союзом, а не унитарной страной.
Что бы стать преемницей любого союза, нужно получить согласие на это со стороны ВСЕХ участников этого Союза(бывших Республик СССР). Долги СССР на себя РФ взяла В ОБМЕН на отказ от зарубежных активов со стороны бывших Республик СССР. Это не является преемственностью, а является лишь обменом взаимных обязательств.

nersesov 25 сентября 2018 | 21:49

kottigr1: дурень, на всесогласие получили и даже хохлы не возражали, чтобы за них долги Россия платила.

kottigr1 25 сентября 2018 | 21:51

nersesov: Не выдумывай.. Украина на момент распада СССР не дала свое согласие РСФСР на грабительский раздел активов и долгов СССР.

kottigr1 25 сентября 2018 | 21:54

nersesov: Кстати.. Почему путинисты такое хамло.. ? Из-за своей ущербности ? Вот Вы к примеру как сбыдлячились до открытого хамства собеседникам ?

kottigr1 25 сентября 2018 | 21:48

rus095: А если рассуждать по вашему- то и Украины в ООН быть не должно- там была УССР,в составе СССР.
--------------------------------------------------------------------------
30 декабря 1922 года было учреждено путём объединения Украинской ССР вместе с Белорусской ССР, РСФСР и Закавказской СФСР государственное объединение СССР. В этом государственном объединении УССР был суверенным государством согласно действующей на тот момент Конституции(до 1977 года), имел право даже иметь собственную армию и самостоятельно устанавливать международные, межгосударственные отношения. Так же Украина как государство имело и своё представительство в ООН.
К примеру ЕС - это так же межгосударственный союз без утери суверенитета стран-участниц..

kara 25 сентября 2018 | 21:15

ura_123: не, кидалово Каддафи

ura_123 25 сентября 2018 | 21:46

kara: Там было не кидалово,а втыкалово...
Кстати,а ты к чему его вспомнил,аналогии с Путиным?

sirwalterscott 25 сентября 2018 | 21:10

Правильно, эрээфия давно идёт параллельно с цивилизованным миром.

naina_stavrulevna 25 сентября 2018 | 21:26

sirwalterscott: Неа, перпендикулярно.

v_bnd 25 сентября 2018 | 22:45

naina_stavrulevna: Боюсь огорчить вас обоих, но ни "параллельно ", ни "перпендикулярно" РФ не идёт - слишком уж понятные понятия и измеримые измерения. Тут эксперта надобно вызывать - Алису из Зазеркалья :)
Хотя ближайшее приближение - в обратную сторону. Белое - черное, правда - ложь, мир - война, ...

vedma2017 25 сентября 2018 | 21:11

Против этой простой истины могут быть только преступники.

novyrusich 25 сентября 2018 | 21:13

ООН-шмоон бессмысленная и бесполезная организация, кормиушка бечисленного стада международных чиновников-тунеядцев.
Ни какого толка от нее нет и не было. Существует она за счет США и их же поливает грязью.
Трамп прав, когда начал ее немного дрессировать.

ПЕредложение Макрона может и разумно, но Россия и Китай никогда с ним рне согласятся.
Право вето было задумано Сталиным, чтобы блокировать любое неудобное СССР решение.
СССР нет, право вето использует Россия.

samkos 25 сентября 2018 | 21:29

novyrusich: Если не согласятся, то им отключат газ, то есть, создадут новый СБ на новых правилах.

ss2020 25 сентября 2018 | 21:14

Набрался храбрости наш брат микрон бороться с застенчивостью!)

testmeter 25 сентября 2018 | 21:16

Это ограничение свободы слова! Западное двуличие! Русофобия!

polikarpich 25 сентября 2018 | 21:22

testmeter: Вот-вот. Ещё даже не конкретизировали, о чём речь, а уже все подумали именно про "русофобию".
Каждому ясно, кто именно может прикрывать тех, кто совершил "вопиющие крупномасштабные преступления" и какие именно.
Репутация, однако!

sharko_2 25 сентября 2018 | 21:20

Только следует предельно чётко прописать, что считать "вопиющими преступлениями". А поскольку согласия в этом не будет, заява Макрона заведомо пустышка.

nersesov 25 сентября 2018 | 21:52

sharko_2: вопиющее преступление - это такое, когда Макрон вопит. Все очень просто

ostapba 25 сентября 2018 | 22:02

nersesov: ??
Против???
Так с тобой только «Против» проголосовали 11 стран.

Армения, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, КНДР, Куба, Никарагуа, Россия, Сирия, Судан. .

nersesov 25 сентября 2018 | 22:19

ostapba: забыл приписать "даже"

ostapba 25 сентября 2018 | 22:00

sharko_2: ??согласие???
.За» соответствующую резолюцию проголосовали 100 стран — членов ООН, включая авторов постановления..

Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Бельгия, Бенин, Болгария, Бутан, Великобритания, Венгрия, Гаити, Гватемала, Гвинея, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Демократическая Республика Конго, Доминиканская Республика, Индонезия, Иордания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Камерун, Канада, Катар, Кипр, Кирибати, Колумбия, Коста-Рика, Кувейт, Латвия, Либерия, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мадагаскар, Македония, Малави, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Маршалловы острова, Мексика, Микронезия, Молдавия, Монако, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Палау, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сейшельские острова, Соединённые Штаты Америки, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Сомали, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская Республика, Чад, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония.

sharko_2 25 сентября 2018 | 22:49

ostapba:
Прочти ещё раз у меня: согласие В ЧЁМ?
А резолюция о всём хорошем против всего плохого - так и мы, доярки и кочегарки, всемерно поддерживаем и одобрям.

tks 25 сентября 2018 | 21:20

SiC!!

dmitry35 25 сентября 2018 | 21:20

Пусть сначала этот Мактрон определит юридический термин "вопиющее преступление".

gonduras_on_colima 25 сентября 2018 | 21:34

dmitry35: // Пусть сначала этот Мактрон определит юридический термин "вопиющее преступление". //
Уверяю тебя, Портяныч, что это будет сделать гораздо легче, нежели с таким юридическим термином как "чувства верующих".
Путирашка в СБ ООН действительно на птичьих правах, и уверяю тебя - этот вопрос ещё будет поднят по серьёзному.
Вот пройдут суды по делу Скрипалей и крушению МН-17, которые объявят твою углеводородину страной-террористом, и откроется широченная дорога для чмырения Путирашки в ООН.
А вето члена СБ нужно ограничить в случаях, когда они являются обвиняемой стороной, и причину, я так думаю, не нужно пояснять даже такой кондовой портянке как ты.

rus095 25 сентября 2018 | 21:45

gonduras_on_colima: Уничтожение Ирака на основании ложного обвинения и убийство миллионов иракцев является "вопиющим преступлением"? Тогда звездец США.

nersesov 25 сентября 2018 | 21:55

gonduras_on_colima: хохлозадый, мечтай дальше!

jblack2 25 сентября 2018 | 21:24

Вопрос только - речь идёт о доказанных иди выдуманных преступлениях, за которые проголосуют большинством голосов с подачи США или их вассалов...
В настоящем мире распространяемая ложь является неотъемлемой частью политики.

Благодаря ей устраивают политические кризисы, убирают неугодных кандидатов, и свергают неугодные правительства, уничтожают и расчленяют государства, обваливают валюты, начинают агрессивные войны и т.д. и т.п.

samkos 25 сентября 2018 | 21:26

Хватит болтать. Надо это давно сделать.

zolingen 25 сентября 2018 | 21:27

Да по любым вопросам вето нужно отменять. Простое большинство и никакого вето.

arkadiy48 25 сентября 2018 | 21:30

преступления еще нужно доказать

tprfrund001 25 сентября 2018 | 21:32

Франция может добровольно ограничить собственное право "вето".

snikkersnepper 25 сентября 2018 | 21:32

Если вас не затруднит - покажите мне главу в УК любой страны, где описывается критерий "вопиющности" какого-либо преступления? А также назовите поименно лиц, которые будут оценивать этот критерий. По какой шкале он будет оцениваться? Будет ли существовать минимальный порог "вопиющности" или караться будет все, отличное от нуля?

Вы не разбрасывайтесь такими предложениями. Проработайте, проработайте их. Глядишь, будущую шкалу и назовут в честь автора этого гениального предложения. Красиво звучит ведь: вопиющность три макрона, вопиющность семь макронов. И главное - сразу все предельно понятно.

tprfrund001 25 сентября 2018 | 21:34

Есть мнение, что ближайшим "вопиющим преступлением" будет отравление "Новичком" "Белых касок", прибывших на жительство в Британию. Ибо нафиг эти клоуны нужны своим хозяевам, коль провокация в Идлибе сорвалась?

fresh_breeze 25 сентября 2018 | 21:39

"когда речь идет о вопиющих крупномасштабных преступлениях."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

На Ливию намёк или на Ирак?
Ограничьте право вето, тогда всё будет решаться по принципу, у кого дубина больше, она же "Булава" (например).

mosser 25 сентября 2018 | 21:43

Свободу политзаключенным в России!

eduard53 25 сентября 2018 | 22:23

* * *
Ну ты святая простота, Макрон!
На кой кремлегэбью Совбез ООН
Без права вопиющих преступлений
И вседозволенности беспредельной?

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