Активист «Открытой России» из Чувашии Сергей Ельмаков получил убежище во Франции
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Ельмаков решил покинуть Россию из-за преследования по политическим мотивам. Он уехал вместе с семьей. В прошлом году активиста оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за маски Путина, которую он надел на московском митинге за свободу интернета. Затем, по словам Ельмакова, ему на телефон стали поступать угрозы в адрес его семьи и его лично.
Комментарии3
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blinorozhiy_chmo 25 сентября 2018 | 21:08
Вот и еще одна чмошная крыса заработала политическое убежище на продаже Родины.
Ох уж эта апазицыя... ;)
patrikk_2 25 сентября 2018 | 21:26
Активист «Открытой России» из Чувашии Сергей Ельмаков получил убежище во Франции...
Нужно организовать "Премию им.Дениса Вороненкова", с хорошей премиальной суммой, и ежегодно вручать её нашим бывшим соотечественникам, которые получили политическое убежище по самому надуманному и абсурдному поводу.
palm_coast 25 сентября 2018 | 21:29
Хорошо поработал парень для получения вида на жительство на новой Родине - маску Путина на задницу себе натягивал в толпе протестующих бездельников, звонил и сам себе угрожал...