«Единая Россия» примет кадровые решения по итогам прошедшей избирательной кампании в регионах
Партия «Единая Россия» примет кадровые решения по итогам прошедшей избирательной кампании в регионах. Об этом сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он особо отметил Хабаровский край и Владимирскую область, где кандидаты-единороссы проиграли во втором туре.
Комментарии17
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piter_ug 25 сентября 2018 | 21:09
Да уже скорее Пощипанная Роисся!
А на следующих выборах ощиплют гораздо сильнее.
kottigr1 25 сентября 2018 | 21:15
piter_ug: Можно ли мирно сменить в РФ власть на более цивилизованную ? .. Можно. Даже на путинских выборах. Только тогда, когда настоящие элиты пойдут на выборы. Причем этот поход должен стать массовым и организованным. Тяжело не допустить к выборам или украсть голоса у действительно любимых актеров, уважаемых правозащитников, заслуженных врачей и ученных.
Конечно это фантастика... Нынешняя элита на это вряд ли способна.
patrikk_2 25 сентября 2018 | 21:20
«Единая Россия» примет кадровые решения по итогам прошедшей избирательной кампании в регионах...
Все партии должны так поступать - проиграли какие-нибудь региональные выборы, областная верхушка партии без разговоров уходит в отставку, проиграла партия федеральные выборы или показали результаты хуже, чем на предыдущих выборах - федеральное политбюро партии уходит в отставку.
pro_hanov 25 сентября 2018 | 21:21
kottigr1: "Тяжело не допустить к выборам или украсть голоса у действительно любимых актеров"
Среди актёров дураков большинство. Вот хороший режиссёр - обычно человек неглупый. А многие актёры только как попугаи умеют по команде режиссёра брови хмурить.
А недопустить на выборы легко: есть муниципальный фильтр. Он только кого власти надо пропускает. Забудьте про "выборы" при Путине.
kottigr1 25 сентября 2018 | 21:29
pro_hanov: На фоне нынешней едроссни даже дурак покажется гением..
Не устоят никакие муниципальные фильтры перед действительно популярными и уважаемыми в России людьми..
Другой вопрос, что их власть прикармливает, что бы они не лезли во власть..
sharko_2 25 сентября 2018 | 21:47
<>НЕСОКРУШИМЫЙ ЭРОС ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Путин, как известно, женат на России. Но к концу второго десятилетия в их семейной жизни появились трещины. Причина банальна – деньги. Их становится все меньше, а путинские расходы – все больше. Когда Путин решил отобрать пенсию, в некоторых частях огромного тела России стало зарождаться подозрение, что супруг не столь идеален, как это казалось ранее, и что верить ему столь безоговорочно может быть и не стоит.
Проявилось это самым непосредственным и конфузным образом во втором туре голосования на губернаторских выборах, где во всех четырех регионах проиграли ставленники Путина, действующие губернаторы, в руках которых были не только неограниченные административные ресурсы, но и благословение президента, которое фактически приравнивалось до сих пор к божьему помазанию.
http://www.ej.ru/?a=note&id=32952
sharko_2 25 сентября 2018 | 21:49
В итоге – полный провал. Помазание на деле обернулось черной меткой. Причем проиграли путинские подставным игрокам которых долго подбирали в качестве мешков для показательного избиения. Сергей Фургал из ЛДПР был мало кому известен в Хабаровском крае до выборов и в ходе избирательной кампании никак себя не проявил, но путинские так достали дальневосточников что они отдали пустому месту по имени Фургал аж 69,6%, а весь админресурс и принадлежность к путинской команде Шпорта при «взвешивании» на весах народного волеизъявления потянули лишь на 18%. Губернатора Хакассии Зимина, проигравшего в первом туре, во избежание позорного поражения заставили сняться с пробега. Владимирская начальница Светлана Орлова проиграла никому доселе не известному члену ЛДПР Сипягину с разрывом почти в 20%: 57% у Сипягина против 37,5% у Орловой. Глава Приморья Тарасенко проиграл коммунисту Ищенко, в самом конце спохватился, объявил себя победителем, был пойман за руку и после отмены результатов с позором отказался продолжать борьбу.
То есть, даже на абсолютно зачищенных, абсолютно фейковых выборах люди голосуют за кого угодно, только не за путинских ставленников. Это означает крах всей конструкции путинской России, которая держалась до сих пор на принципе: «Россия – это Путин, Путин – это Россия». Поскольку в реальной жизни Кремль изменить мало что может, а то что может, меняет исключительно в худшую сторону, то стали менять картинку в телевизоре.
http://www.ej.ru/?a=note&id=32952
tks 25 сентября 2018 | 22:14
pro_hanov: Самое так сказать, прикольно, что "муниципальный фильтр" создан при абсолютно уничтоженной системе местного самоуправления.
zor 25 сентября 2018 | 22:10
piter_ug: Чует мое сердце,что зицпредседатель партии лишится поста.
А теперь загадка:
1.хто это?как зовут этого зицпредседателя
2.хде раньше работал зицпредседателем этот зицпредседатель
tks 25 сентября 2018 | 22:25
zor: Вместо зицпредседдателя будет эрзацпредседатель, вот и вся разница!
gvs 25 сентября 2018 | 21:09
Заменят дебилов на полных идиотов )))
farang 25 сентября 2018 | 21:18
Едрисне понадобятся веревки и мыло
sim202_ 25 сентября 2018 | 21:18
Чё, Памфиловой бороду сбреют?
А куда вы дели главного потреота - Железняка?
В глубокий тыл врага заслали, к детишкам?
Куда и сами бы всей душой?
kryimzdick 25 сентября 2018 | 21:19
пусть застрелятся нафиг
tks 25 сентября 2018 | 21:37
Тупые кадры Едрисни заменят кадры Путорасов!
mosser 25 сентября 2018 | 21:38
Грабь награбленное! Всем сбежать не получится!
neon999 25 сентября 2018 | 22:11
Мафия "примет решение", а журналисты ЭМ будет его "освещать" и пропагандировать, заглядывая бандитам в рот.