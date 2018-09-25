Партия «Единая Россия» примет кадровые решения по итогам прошедшей избирательной кампании в регионах. Об этом сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он особо отметил Хабаровский край и Владимирскую область, где кандидаты-единороссы проиграли во втором туре.