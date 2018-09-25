«Аэрофлот» внес в «черный список» первые имена пассажиров, которым будет отказано в перевозке из-за дебошей на борту
Компания «Аэрофлот» внесла в «черный список» первые имена пассажиров, которым будет отказано в перевозке из-за дебошей на борту. Пока в списке три человека. Рассматривается вопрос о включении еще четверых. Как пояснил ТАСС гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, пассажиры, попавшие в «черный список», смогут летать рейсами других авиакомпаний. Объединять такие списки авиаперевозчики по закону не имеют права.
Комментарии2
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kottigr1 25 сентября 2018 | 20:42
Аэрофлот нарушает Конституцию РФ.. Никто не может лишить граждан РФ права на свободу перемещения, кроме суда..
ss2020 25 сентября 2018 | 20:49
маразм... это вове пукину застенчивому надо рот зашить за пургу, словесный понос и враньё!