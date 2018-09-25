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20:32, 25 сентября 2018

«Аэрофлот» внес в «черный список» первые имена пассажиров, которым будет отказано в перевозке из-за дебошей на борту

Компания «Аэрофлот» внесла в «черный список» первые имена пассажиров, которым будет отказано в перевозке из-за дебошей на борту. Пока в списке три человека. Рассматривается вопрос о включении еще четверых. Как пояснил ТАСС гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, пассажиры, попавшие в «черный список», смогут летать рейсами других авиакомпаний. Объединять такие списки авиаперевозчики по закону не имеют права.

Комментарии

2

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kottigr1 25 сентября 2018 | 20:42

Аэрофлот нарушает Конституцию РФ.. Никто не может лишить граждан РФ права на свободу перемещения, кроме суда..

ss2020 25 сентября 2018 | 20:49

маразм... это вове пукину застенчивому надо рот зашить за пургу, словесный понос и враньё!

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