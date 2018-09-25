В Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении Юрия Дмитриева
В Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении главы местного отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева. В пресс-службе регионального СК «Интерфаксу» заявили, что дело передано в суд, однако в Петрозаводском горсуде говорят, что материалов пока не получали.
Напомним, ранее Юрий Дмитриев был оправдан по делу об изготовлении детской порнографии, однако Верховный суд Карелии по ходатайству прокуратуры направил дело на новое рассмотрение.
Комментарии3
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blinorozhiy_chmo 25 сентября 2018 | 20:38
Все с нетерпением ждем, когда престарелый мемориаловский педофил по полной получит за сексуальное насилие по отношению к малолетним детям.
polikarpich 25 сентября 2018 | 20:45
blinorozhiy_chmo: Хочешь, тебе такое же дело сошьют? Может, тогда что-то доходить начнёт.
А то действительно, как дитё малолетнее.
servelat 25 сентября 2018 | 20:40
Педофил заявляет, что его преследуют за то, что он накопал костей 25 лет назад. Если бы он действительно нашёл что-то важное он бы из леса не вернулся. А так, это блеяние педераста