В Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении Юрия Дмитриева

В Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении главы местного отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева. В пресс-службе регионального СК «Интерфаксу» заявили, что дело передано в суд, однако в Петрозаводском горсуде говорят, что материалов пока не получали.

Напомним, ранее Юрий Дмитриев был оправдан по делу об изготовлении детской порнографии, однако Верховный суд Карелии по ходатайству прокуратуры направил дело на новое рассмотрение.