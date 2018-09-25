Бывший депутат заксобрания Петербурга Светлана Нестерова приговорена к 5 годам колонии за взятки
Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Как сообщает «Фонтанка», прокурор просил для Нестеровой 10 лет колонии. Свою вину бывший депутат не признала.
По данным следствия, Нестерова в 2013-м и 14-м годах брала взятки за помощь в получении бюджетных средств, которые городской комитет соцзащиты выделял для малоимущих. Общая сумма взяток – без малого 5 миллионов рублей. По делу также проходили две помощники Нестеровой и предприниматель, чьей фирме были обещаны субсидии. Они дали показания против Нестеровой и получили условные сроки.
Комментарии6
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piterrr 25 сентября 2018 | 20:39
Раз так то надо сажать всю путинскую Госдуму рф!
patrikk_2 25 сентября 2018 | 20:39
По данным следствия, Нестерова в 2013-м и 14-м годах брала взятки за помощь в получении бюджетных средств, которые городской комитет соцзащиты выделял для малоимущих...
А чего вы думали, зачем в депутаты рвутся такие как А.Навальный, Дима и Гена Гудковы, Мишка Касьянов, Илья Яшин... да и все 99% других политиков, за народное счастье бороться?
polsan 25 сентября 2018 | 20:45
patrikk_2: А ты, эксперт по грязным задам врагов, скажи, зачем лезешь на сайт всё время?! ))
polikarpich 25 сентября 2018 | 20:49
patrikk_2: Да ну, мы вовсе так не думаем. Мы просто видим, что творят "дорвавшиеся".
А кто входит в тот оставшийся 1%, который всё же борется за народное счастье? Персонализировать можно?
dennik 25 сентября 2018 | 20:44
Так как не указали, чьих будет, видимо из славной ЕР ...
vla7815 25 сентября 2018 | 20:56
Ну, не забывайте писать что эта воровка-взяточница - ЕДРОСКА прожженная, блин !!!!!! Народ должен знать своих шакалов.