Бывший депутат заксобрания Петербурга Светлана Нестерова приговорена к 5 годам колонии за взятки

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Как сообщает «Фонтанка», прокурор просил для Нестеровой 10 лет колонии. Свою вину бывший депутат не признала.

По данным следствия, Нестерова в 2013-м и 14-м годах брала взятки за помощь в получении бюджетных средств, которые городской комитет соцзащиты выделял для малоимущих. Общая сумма взяток – без малого 5 миллионов рублей. По делу также проходили две помощники Нестеровой и предприниматель, чьей фирме были обещаны субсидии. Они дали показания против Нестеровой и получили условные сроки.