В Москве угрожают муниципальному депутату Надежде Загордан
Минувшим вечером неизвестные подбросили к дверям квартиры ее матери отрезанную свиную голову с воткнутым в нее ножом. Такая же свиная голова была оставлена у двери ее собственной квартиры. Об этом Загордан написала на своей странице в Фейсбуке.
Ранее депутату уже угрожали. 22-го июня неизвестные разбили стекло в ее машине и залили салон кислотой. По словам Загордан, это произошло на следующий день после того, как она встретилась с главой управы района Измайлово и подняла вопрос о завышенных сметах и работах без документов на Измайловском проспекте.
Комментарии9
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patrikk_2 25 сентября 2018 | 20:09
Минувшим вечером неизвестные подбросили к дверям квартиры ее матери отрезанную свиную голову с воткнутым в нее ножом...
Пришла Н.Загордан в гости к матери, а та свиную голову варить собралась, Надежда ей, мол, погоди, дай я её сфотографирую для ФБ, для самопиара и политической капитализации.
novyrusich 25 сентября 2018 | 20:18
patrikk_2: Да, твари , которые называют себя патриотами и не на такое способны.
Фактически это трусливые убийцы, угрожают тем, кто мешает им воровать.
starushko_ 25 сентября 2018 | 20:27
Это секта свидетелей Путина провела свой обряд.
polikarpich 25 сентября 2018 | 20:31
starushko_: Их главное божество изображается со свиной головой?
blinorozhiy_chmo 25 сентября 2018 | 20:44
Она тоже хочет политического убежища в гейропе?
Или в прибылях на Измайловском поучаствовать?
novyrusich 25 сентября 2018 | 20:48
blinorozhiy_chmo: Пидораша, а какое твое мнение?
ну ответь исходя из своего опыта.
zonda_3 25 сентября 2018 | 20:49
novyrusich:
" Да, твари , которые называют себя патриотами и не на такое способны.
Фактически это трусливые убийцы, угрожают тем, кто мешает им воровать." -
Так ведь эти твари даже не воруют- подпитываются барскими экскрементами и защищают барское же воровство
ser_gey_love_roff 25 сентября 2018 | 20:28
Ну и че, мама хоть холодец сварила? Хотя, вряд ли, в этой местности кипяченная прокисшая капуста - верх кулинарного искусства.
bonhoeffer 25 сентября 2018 | 20:38
ser_gey_love_roff:
Она теперь вместе с мамой будет делать сочную отбивную из главы управы.