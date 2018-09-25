12 депутатов «Единой России» пропустят чтение законопроекта о пенсионной реформе из-за несогласия с этой инициативой
Двенадцать депутатов от «Единой России» пропустят второе чтение законопроекта о пенсионной реформе из-за своего несогласия с этой инициативой, — сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на осведомленные источники. Как заявил руководитель фракции Сергей Неверов, пятеро «единороссов» будут отсутствовать из-за больничного, семеро – из-за командировок. Во втором чтении не будут участвовать, в том числе, телеведущая Оксана Пушкина, вице-спикер Ольга Тимофеева, спортсмены Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов. Источники «Дождя» отмечают, что формально депутаты пропускают заседания по уважительной причине, однако на самом деле мотивом может быть непринятие реформ.
Комментарии23
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polsan 25 сентября 2018 | 20:05
У всех уважительная причина, на открытое противостояние не пойдут!
gordy 25 сентября 2018 | 20:11
В полку Поклонской прибыло?
danko1 25 сентября 2018 | 20:18
gordy: Скоро и принадлежность к ЕР будет черной, позорной меткой, а не толькло голосование за преступные законы.
starushko_ 25 сентября 2018 | 20:36
Депутатов, не согласный с Путиным нет. А эти отсутствуют потому что заняты - деньги за границу вывозят.
ts 25 сентября 2018 | 20:51
danko1: Почему "будет"? Это уже давно позорная метка!
patrikk_2 25 сентября 2018 | 20:19
12 депутатов «Единой России» пропустят чтение законопроекта о пенсионной реформе из-за несогласия с этой инициативой...
Готовая внутрифракционная оппозиционная группа "Единой России".
oleg__ 25 сентября 2018 | 20:43
patrikk_2: Я тоже не согласен.
Надо завтра врача на дом вызвать, пусть тоже больничный даёт !!!
tvitov66 25 сентября 2018 | 20:19
gordy: отвернув рыло пытаясь сохранить лицо ... а по сиротам свечки ставят?
lenin3 25 сентября 2018 | 20:33
polsan: ага,напрямую против голосовать ссыкотно,синекуры могут лишить.А ведь Фетисов после побега в Америку казался приличным человеком.Впрочем,Ларионов им и остался,не пойдя в политику...
oleg__ 25 сентября 2018 | 20:45
lenin3: Просто личности слишком известные. Вот и пытаются ИХ в сторонку от дерьма отодвинуть, ещё сгодятся на последующие грабежи !
kottigr1 25 сентября 2018 | 20:09
— Палачи! Сатрапы! Душители свободы!
— Завтра, по приказу… Самого, можно сказать… В общем, завтра, на рассвете, в шесть утра…
— Встань-ка вон там, у той липы.
— Ваше сиятельство, это не липа, это дуб.
— Да? А выглядит как липа…
consts 25 сентября 2018 | 20:11
Какие смелые.честные и благородные люди! Памятник им поставить надо с постаментом виде больничного листа.
andy66 25 сентября 2018 | 20:31
может, просто читать не умеют? )))
sbk 25 сентября 2018 | 20:15
Проголосовать "против" что мешает?
tvitov66 25 сентября 2018 | 20:22
sbk: ды смелость мешает, отнимут самое дорогое - мандат!
lager23 25 сентября 2018 | 20:22
sbk: корыто мешает!
vla7815 25 сентября 2018 | 20:18
Если реально против - выступите против. А если против и ищут себе отмазку - значит ссссыкуны поганые. Тем более Третьяк и Фетисов. В любом случае - ни чести ни совести у этих проходимцев-дармоедов нет.
lager23 25 сентября 2018 | 20:20
....формально депутаты пропускают заседания по уважительной причине, однако на самом деле мотивом может быть непринятие реформ.
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Гниды, хоть раз назовите вещи своими именами, или для путераста это не постижимо?
venmud 25 сентября 2018 | 20:42
В фильме "12 разгневанных мужчин" США 1957 года все началось с того, как из двенадцати присяжных только один бы против обвинительного приговора. А в конце концов против стали все 12.
ladyirina 25 сентября 2018 | 20:44
Крысы начали бежать с тонущего корабля. Пока "по уважительной причине".
cromwel 25 сентября 2018 | 20:47
А выйти на трибуну думы и все открыто высказать диктатору слабо?
oleg__ 25 сентября 2018 | 20:52
cromwel: в сценарии, эту роль уже отдали зюганову.
dadmorose 25 сентября 2018 | 20:52
Может ли спортсмен быть морально травмирован?