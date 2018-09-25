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20:01, 25 сентября 2018

12 депутатов «Единой России» пропустят чтение законопроекта о пенсионной реформе из-за несогласия с этой инициативой

Двенадцать депутатов от «Единой России» пропустят второе чтение законопроекта о пенсионной реформе из-за своего несогласия с этой инициативой, — сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на осведомленные источники. Как заявил руководитель фракции Сергей Неверов, пятеро «единороссов» будут отсутствовать из-за больничного, семеро – из-за командировок. Во втором чтении не будут участвовать, в том числе, телеведущая Оксана Пушкина, вице-спикер Ольга Тимофеева, спортсмены Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов. Источники «Дождя» отмечают, что формально депутаты пропускают заседания по уважительной причине, однако на самом деле мотивом может быть непринятие реформ.

Комментарии

23

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polsan 25 сентября 2018 | 20:05

У всех уважительная причина, на открытое противостояние не пойдут!

gordy 25 сентября 2018 | 20:11

В полку Поклонской прибыло?

danko1 25 сентября 2018 | 20:18

gordy: Скоро и принадлежность к ЕР будет черной, позорной меткой, а не толькло голосование за преступные законы.

starushko_ 25 сентября 2018 | 20:36

Депутатов, не согласный с Путиным нет. А эти отсутствуют потому что заняты - деньги за границу вывозят.

ts 25 сентября 2018 | 20:51

danko1: Почему "будет"? Это уже давно позорная метка!

patrikk_2 25 сентября 2018 | 20:19

12 депутатов «Единой России» пропустят чтение законопроекта о пенсионной реформе из-за несогласия с этой инициативой...

Готовая внутрифракционная оппозиционная группа "Единой России".

oleg__ 25 сентября 2018 | 20:43

patrikk_2: Я тоже не согласен.
Надо завтра врача на дом вызвать, пусть тоже больничный даёт !!!

tvitov66 25 сентября 2018 | 20:19

gordy: отвернув рыло пытаясь сохранить лицо ... а по сиротам свечки ставят?

lenin3 25 сентября 2018 | 20:33

polsan: ага,напрямую против голосовать ссыкотно,синекуры могут лишить.А ведь Фетисов после побега в Америку казался приличным человеком.Впрочем,Ларионов им и остался,не пойдя в политику...

oleg__ 25 сентября 2018 | 20:45

lenin3: Просто личности слишком известные. Вот и пытаются ИХ в сторонку от дерьма отодвинуть, ещё сгодятся на последующие грабежи !

(комментарий скрыт)

kottigr1 25 сентября 2018 | 20:09

— Палачи! Сатрапы! Душители свободы!
— Завтра, по приказу… Самого, можно сказать… В общем, завтра, на рассвете, в шесть утра…
— Встань-ка вон там, у той липы.
— Ваше сиятельство, это не липа, это дуб.
— Да? А выглядит как липа…

consts 25 сентября 2018 | 20:11

Какие смелые.честные и благородные люди! Памятник им поставить надо с постаментом виде больничного листа.

andy66 25 сентября 2018 | 20:31

может, просто читать не умеют? )))

sbk 25 сентября 2018 | 20:15

Проголосовать "против" что мешает?

tvitov66 25 сентября 2018 | 20:22

sbk: ды смелость мешает, отнимут самое дорогое - мандат!

lager23 25 сентября 2018 | 20:22

sbk: корыто мешает!

vla7815 25 сентября 2018 | 20:18

Если реально против - выступите против. А если против и ищут себе отмазку - значит ссссыкуны поганые. Тем более Третьяк и Фетисов. В любом случае - ни чести ни совести у этих проходимцев-дармоедов нет.

lager23 25 сентября 2018 | 20:20

....формально депутаты пропускают заседания по уважительной причине, однако на самом деле мотивом может быть непринятие реформ.
//////////////
Гниды, хоть раз назовите вещи своими именами, или для путераста это не постижимо?

venmud 25 сентября 2018 | 20:42

В фильме "12 разгневанных мужчин" США 1957 года все началось с того, как из двенадцати присяжных только один бы против обвинительного приговора. А в конце концов против стали все 12.

ladyirina 25 сентября 2018 | 20:44

Крысы начали бежать с тонущего корабля. Пока "по уважительной причине".

cromwel 25 сентября 2018 | 20:47

А выйти на трибуну думы и все открыто высказать диктатору слабо?

oleg__ 25 сентября 2018 | 20:52

cromwel: в сценарии, эту роль уже отдали зюганову.

dadmorose 25 сентября 2018 | 20:52

Может ли спортсмен быть морально травмирован?

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