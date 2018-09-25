Минторг США ввел санкции против 12 российских компаний
Их действия, по мнению ведомства, противоречат национальным интересам Соединенных Штатов.
Систематические ограничения Запада наносят вред населению России. Если руководство страны отказывается выполнять требования США, оно должно в корне пересмотреть финансовую политику. Такое мнение «Эху» высказал профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов.
Российским предприятиям, внесенным Минторгом США в список Entity List, фактически закрывается легальный доступ к американским товарам и технологиям. Новые санкции вступают в силу завтра.
Комментарии16
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kir_pich_101 25 сентября 2018 | 20:04
Надо начинать плести из лыка товары народного потребления.
Нипочем нам санкции!
patrikk_2 25 сентября 2018 | 20:05
Минторг США ввел санкции против 12 российских компаний...
Бла, бла, бла...
zonda_3 25 сентября 2018 | 20:10
patrikk_2:
"Бла, бла, бла..." - да нет, впору уже " бля!, бля! бля!..."
r88w556xl4 25 сентября 2018 | 20:13
А доллар всё падает и падает, назло хохлам.
antimalin 25 сентября 2018 | 20:15
Если руководство страны отказывается выполнять требования США, оно должно в корне пересмотреть финансовую политику.
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С какой это стати Россия должна выполнять односторонние волюнтаристские требования и ультиматумы США?
Не будет этого, пусть в Вашингтоне и не надеются.
zonda_3 25 сентября 2018 | 20:34
antimalin:
"С какой это стати Россия должна выполнять односторонние волюнтаристские требования и ультиматумы США?
Не будет этого, пусть в Вашингтоне и не надеются."
А в Вашингтоне на тебя,блаженного, и не надеются. Еще один "рупор" портяноты в наполеоновской трeуголкe.)
palm_coast 25 сентября 2018 | 20:36
antimalin:
А как насчет Германии, за мерседесы пошлины платить будем или сами на них будем ездить?!
idruker 25 сентября 2018 | 20:51
antimalin: "С какой это стати Россия должна выполнять односторонние волюнтаристские требования и ультиматумы США? " - да ради бога! Пусть не выполняет и гордо загнется стоя. Если не может жить по человечески в гармонии с миром, пусть хоть умрет достойно.
kottigr1 25 сентября 2018 | 20:30
r88w556xl4: Так ведь хохлам ближе евро.. Это ведь не россияне, которые зависят от доллара и юаня.
polsan 25 сентября 2018 | 20:11
patrikk_2: Бааа, путрик! ))) Тебя опять блокнули?! ))
ser_gey_love_roff 25 сентября 2018 | 20:14
sofia___maltceva: Походу, Пригожин трансформировался из Повара в Мамку.
sam2018 25 сентября 2018 | 20:24
URR-A-A-A !!!!!!
ARU -U-U !!!!!
asyrj 25 сентября 2018 | 20:29
Трамп ввел санкции так же и против воронежского НИИ "Вега".
Бедный Воронеж, ото всех ему достается!
chahtarmukola 25 сентября 2018 | 20:48
asyrj: НАДО ПОМЕНЯТЬ НА ПУТИНЕЖ,- МО ПОПУСТИТ..
equus 25 сентября 2018 | 20:49
asyrj:
Карма такая...
;-)
alexandr400 25 сентября 2018 | 20:44
Ерунда все это, они совершенно не разбираются в нашем устройстве. Все санкции нужно вводить против ОДНОГО единственного лица, так, чтоб дохнуть не мог,