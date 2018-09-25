Минторг США ввел санкции против 12 российских компаний...

Их действия, по мнению ведомства, противоречат национальным интересам Соединенных Штатов.

Систематические ограничения Запада наносят вред населению России. Если руководство страны отказывается выполнять требования США, оно должно в корне пересмотреть финансовую политику. Такое мнение «Эху» высказал профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов.

Российским предприятиям, внесенным Минторгом США в список Entity List, фактически закрывается легальный доступ к американским товарам и технологиям. Новые санкции вступают в силу завтра.