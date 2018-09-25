"После выборов в регионах руководство «Единой России» примет ряд кадровых решений"

Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, первая проблема, которую выявили прошедшие выборы – неправильная коммуникация с избирателями. Обилие пропагандистских материалов не работает, работает прямой контакт, — сказал Турчак. Еще одна проблема, по его мнению – недостаточная разъяснительная работа в регионах по поводу пенсионной реформы. Однако в целом, отметил Турчак, «единороссы» считают итоги выборов удовлетворительными. В среднем по стране партия показала результат 60% голосов.