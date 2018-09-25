После выборов в регионах руководство «Единой России» примет ряд кадровых решений
Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, первая проблема, которую выявили прошедшие выборы – неправильная коммуникация с избирателями. Обилие пропагандистских материалов не работает, работает прямой контакт, — сказал Турчак. Еще одна проблема, по его мнению – недостаточная разъяснительная работа в регионах по поводу пенсионной реформы. Однако в целом, отметил Турчак, «единороссы» считают итоги выборов удовлетворительными. В среднем по стране партия показала результат 60% голосов.
Комментарии16
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kremlefurer 25 сентября 2018 | 19:33
Как обычно наворовали, жулики подпутинские.
kottigr1 25 сентября 2018 | 19:38
kremlefurer: Реформы в партии "Единая Россия" действительно назрели.. Нужно набраться смелости, мужества и не побояться ... переименовать её в "Единственная Россия" !
starushko_ 25 сентября 2018 | 19:55
Турчак снова направит бандитов забивать людей арматурой?
piter_ug 25 сентября 2018 | 19:36
//работает прямой контакт...//
Работает.
Но в обратную сторону.
Нет ничего гаже едропутов.
zonda_3 25 сентября 2018 | 19:54
piter_ug:
"После выборов в регионах руководство «Единой России» примет ряд кадровых решений" -
Заменят одних "кадров" на других "кадров"...
yralez 25 сентября 2018 | 19:53
Будут выбирать из кафна горошки..
polikarpich 25 сентября 2018 | 19:56
Да нет. Не поможет. Как вы, паразиты, не садитесь...
sasass 25 сентября 2018 | 19:57
Видимо Медведева выгонят не за провал экономики ,а за провал на выборах ...
redrica 25 сентября 2018 | 20:03
Турчак - это который журналиста Кашина избил?
И которого Медведев обещал найти и наказать?
И еще при нем Шлоссберга побили, да?
avturbin 25 сентября 2018 | 20:07
"руководство «Единой России» примет ряд кадровых решений"
стреляться, только стреляться! устройте людям праздник, наконец
maxme Максимов Максим 25 сентября 2018 | 20:08
Галавой ап стену?
nik213 25 сентября 2018 | 20:09
Да пошли они все... бабочек ловить.
tunis 25 сентября 2018 | 20:31
nik213: не пойдут, 7уко.
student_ru_ru 25 сентября 2018 | 20:20
"Обилие пропагандистских материалов не работает, работает прямой контакт, — сказал Турчак."
"Еще одна проблема, по его мнению – недостаточная разъяснительная работа в регионах по поводу пенсионной реформы."
Тупая фраза ещё тупее.
bja_1950 25 сентября 2018 | 20:27
Ну нельзя же постоянно держаться только на угодничестве Путину.
tunis 25 сентября 2018 | 20:29
Предлагаю радикальное решение: принять в члены единой России всех выигравших выборы.
Предложите хорошую плату, бегом побегут.