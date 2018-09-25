Активист «Открытой России» из Чувашии Сергей Ельмаков получил убежище во Франции
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Ельмаков решил покинуть Россию из-за преследования по политическим мотивам. Он уехал вместе с семьей. В прошлом году активиста оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за маски Путина, которую он надел на московском митинге за свободу интернета. Затем, по словам Ельмакова, ему на телефон стали поступать угрозы в адрес его семьи и его лично.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
xoxlokost 25 сентября 2018 | 19:35
Воздух чище будет !
nina51 25 сентября 2018 | 19:39
xoxlokost: очередной Павленский
)))
kottigr1 25 сентября 2018 | 19:47
nina51: Воздух чище будет !
---------------------------------------------------
Чище чем Волоколамске.. ?
patrikk_2 25 сентября 2018 | 19:57
В прошлом году активиста оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за маски Путина, которую он надел на московском митинге за свободу интернета...
Красавчик. Я помню его задержание и штраф. Ходи теперь по Парижу в маске Э.Макрона, только не попадись, а не то 10 тыс рэ не отделаешься. Посмотри на Петю Павленского.
kottigr1 25 сентября 2018 | 20:04
patrikk_2: Видишь.. А тебе здесь Родину приходится продавать, за то что бы туристом приехать во Францию.. А теперь ещё и пригожинских туда перестали пускать. Будешь на Париж теперь смотреть только по программе "Вести", когда там клошар под мостами будут в репортажах о неизбежном падении Запада показывать..
r88w556xl4 25 сентября 2018 | 20:15
получил убежище во Франции...
=================
Для того всё и затевают эти люди - методы создания иммиграционных кейсов известны и давно отработаны
kottigr1 25 сентября 2018 | 20:17
r88w556xl4: Точно.. Немцов наверняка себе пять пуль всадил, только ради этого.. !
blinorozhiy_chmo 25 сентября 2018 | 20:33
Вот ради такого вида на жительство подобные дрищи и угрозы себе на телефон пришлют, и трубой по чердаку себя огреют, и яйца к брусчатки приколотят...
Только там они тоже никому не нужны, а работать они не хотят и не умеют... Вот и устраиваются политическими ассенизаторами - дерьмом бывшую Родину поливать. ;)
olban82 25 сентября 2018 | 19:37
Молодец, развёл западных лохов - теперь может не работать пару лет.
xoxlokost 25 сентября 2018 | 19:44
sofia___maltceva: Покажи сиськи !
abuvgrobu 25 сентября 2018 | 19:47
Активист «Открытой России» из Чувашии Сергей Ельмаков получил убежище во Франции
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Это и является истинной целью всех этих шествий, митингов, выходов с плакатами и провоцирований задержания..
unprejudiced 25 сентября 2018 | 19:54
негативный пример Павленского французские власти ничему не научили?
tprfrund001 25 сентября 2018 | 20:54
unprejudiced: Они Сенцову Почётного гражданина Парижа дали.