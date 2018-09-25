Активист «Открытой России» из Чувашии Сергей Ельмаков получил убежище во Франции

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Ельмаков решил покинуть Россию из-за преследования по политическим мотивам. Он уехал вместе с семьей. В прошлом году активиста оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за маски Путина, которую он надел на московском митинге за свободу интернета. Затем, по словам Ельмакова, ему на телефон стали поступать угрозы в адрес его семьи и его лично.