Z Архив новостей новости
5 13 6 1219
19:31, 25 сентября 2018

Активист «Открытой России» из Чувашии Сергей Ельмаков получил убежище во Франции

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Ельмаков решил покинуть Россию из-за преследования по политическим мотивам. Он уехал вместе с семьей. В прошлом году активиста оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за маски Путина, которую он надел на московском митинге за свободу интернета. Затем, по словам Ельмакова, ему на телефон стали поступать угрозы в адрес его семьи и его лично.

Комментарии

13

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

xoxlokost 25 сентября 2018 | 19:35

Воздух чище будет !

nina51 25 сентября 2018 | 19:39

xoxlokost: очередной Павленский
)))

kottigr1 25 сентября 2018 | 19:47

nina51: Воздух чище будет !
---------------------------------------------------
Чище чем Волоколамске.. ?

patrikk_2 25 сентября 2018 | 19:57

В прошлом году активиста оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за маски Путина, которую он надел на московском митинге за свободу интернета...

Красавчик. Я помню его задержание и штраф. Ходи теперь по Парижу в маске Э.Макрона, только не попадись, а не то 10 тыс рэ не отделаешься. Посмотри на Петю Павленского.

kottigr1 25 сентября 2018 | 20:04

patrikk_2: Видишь.. А тебе здесь Родину приходится продавать, за то что бы туристом приехать во Францию.. А теперь ещё и пригожинских туда перестали пускать. Будешь на Париж теперь смотреть только по программе "Вести", когда там клошар под мостами будут в репортажах о неизбежном падении Запада показывать..

r88w556xl4 25 сентября 2018 | 20:15

получил убежище во Франции...
=================
Для того всё и затевают эти люди - методы создания иммиграционных кейсов известны и давно отработаны

kottigr1 25 сентября 2018 | 20:17

r88w556xl4: Точно.. Немцов наверняка себе пять пуль всадил, только ради этого.. !

blinorozhiy_chmo 25 сентября 2018 | 20:33

Вот ради такого вида на жительство подобные дрищи и угрозы себе на телефон пришлют, и трубой по чердаку себя огреют, и яйца к брусчатки приколотят...
Только там они тоже никому не нужны, а работать они не хотят и не умеют... Вот и устраиваются политическими ассенизаторами - дерьмом бывшую Родину поливать. ;)

olban82 25 сентября 2018 | 19:37

Молодец, развёл западных лохов - теперь может не работать пару лет.

(комментарий скрыт)

xoxlokost 25 сентября 2018 | 19:44

sofia___maltceva: Покажи сиськи !

abuvgrobu 25 сентября 2018 | 19:47

Активист «Открытой России» из Чувашии Сергей Ельмаков получил убежище во Франции
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Это и является истинной целью всех этих шествий, митингов, выходов с плакатами и провоцирований задержания..

unprejudiced 25 сентября 2018 | 19:54

негативный пример Павленского французские власти ничему не научили?

tprfrund001 25 сентября 2018 | 20:54

unprejudiced: Они Сенцову Почётного гражданина Парижа дали.

Самое обсуждаемое

Новости

США назвали большой ошибкой намерение Москвы поставить в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300 Планы Москвы приведут к серьёзной эскалации напряжённости в Сирии, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

5 94 6 7499
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Первое китайское предупреждение Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…

5 65 6 8677 22.09
Kсша, политика, санкции, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 426 6 61417 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 108 6 17468 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Приморский беспредел Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…

5 60 6 9011 21.09
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Успеть к войне за две недели Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…

5 112 6 17084 24.09
Kсирия, израиль, рф, внешняя политика, явлинский, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 55 6 8811 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Блоги

Элла Памфилова опровергает информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены «В настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в регионе», — подчеркнула Памфилова…

5 32 6 5369 23.09
Kобщество, выборы, регионы, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 97 6 16398 24.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Новости

Израиль предупредил Россию о том, что поставка Сирии комплексов С-300 усилит напряженность в регионе Иерусалим будет и дальше защищать свои интересы, — сказал в телефонном разговоре с Владимиром Путиным премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху…

5 91 6 22923
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Арбат В этот раз речь идет о топониме, которое имеет татарское происхождение…

5 29 6 5059 21.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Это правильное решение и редкий случай На новых выборах мы, Партия перемен, готовы помочь организовать наблюдение при помощи системы, уже обкатанной в Москве на президентских выборах…

5 35 6 6193 19.09
Kвыборы, общество, власть, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Жертвы плебисцита Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…

5 43 6 7599 15:54
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Озеро Название озера Байкал образовано от тюркского словосочетания «бай күл»...

5 39 6 6873 22.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Кусок эфира

Ирина Петровская: Мы видели в эфире, как призывают люди к войне Минобороны сделал заявление, но раж и то злорадство, с которым эксперты и ведущие призывали употребить по отношению к Израилю меры от дипломатических, разрыва отношений до военных ударов, это, конечно, уму непостижимо…

5 212 6 37709 22.09
Kполитика, общество, тв, войны, мнения
Блоги

Комментарий Посольства России в Норвегии по делу о задержании российского гражданина «Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом»...

5 38 6 7062 23.09
Kобщество, рф, норвегия, события

Популярное за неделю

Новости

Лидеры России и Израиля обсудили поставки в Сирию комплексов ПВО С-300 Во время телефонного разговора Владимир Путин пояснил Беньямину Нетаньяху, что снабжение Дамаска вооружением является в том числе ответом на действия еврейского государства…

5 50 6 33050
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

5 70 6 185610 19.09
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Есть ли у вас уверенность, что долларовые вклады не будут принудительно конвертированы в рубли?
5 45 6 16324 23.09
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..

5 184 6 303351 23.09
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, выборы, экономика, видео, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Чувство подозрения вызвала какая-то очень бурая реакция Кремля на убийство Захарченко. Путин выступил мгновенно, чуть ли ни со слезой на глазах…

5 92 6 153134 20.09
8читать ;смотреть
Kдонецк, охлобыстин, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7290841
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3672980

Сегодня в эфире