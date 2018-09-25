Министерство торговли США ввело санкции против 12 российских компаний
Министерство торговли США ввело санкции против 12 российских компаний, действия которых, по мнению ведомства, противоречат национальным интересам Соединенных Штатов. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Федерального реестра США. Санкции должны будут вступить в силу с завтрашнего дня. Как отмечает РБК, компании, внесенные в «черный список», можно разделить на несколько групп. Это предприятия аэрокосмической отрасли, морских технологий и компьютерные компании. Кроме того, в санкционный список внесена группа компаний Nilco Group, имеющая офисы не только в Москве, но в Минске и Тегеране. Причиной санкций названо ее участие в оказании материальной поддержки иранской ядерной программе.
Комментарии7
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ramun 25 сентября 2018 | 19:42
sofia___maltceva: Это,наверное последняя 13-я компания России.Какая есть.
kottigr1 25 сентября 2018 | 19:40
США итак уже размахивает Россией как дубиной.. Неужели мало ?
zonda_3 25 сентября 2018 | 19:44
kottigr1: Жириновский з@ебался платить за шампанское в думу.
putin_itogy 25 сентября 2018 | 19:49
Осень путина..
ser_gey_love_roff 25 сентября 2018 | 20:05
putin_itogy: На закате карлики отбрасывают длинные тени.
unprejudiced 25 сентября 2018 | 20:04
США не будут оказывать никакой поддержки Международному уголовному суду, который "не имеет юрисдикции, легитимности и власти". Об этом во вторник, 25 сентября, во время выступления на общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил президент США Дональд Трамп, передает Укринформ.
Он заявил, что США отказываются признавать идеологию глобализма.
“Америкой управляют американцы. Мы отвергаем идеологию глобализма, применяя доктрину патриотизма. По всему миру ответственные народы должны защищаться против угроз суверенитету, при чем не только со стороны мировых правительств, но и от других форм принуждения и доминирования”, - сказал Трамп.
Учитывая это, он подтвердил, что США не будут оказывать никакой поддержки Международному уголовному суду. “По мнению Америки, Международный уголовный суд не имеет юрисдикции, легитимности и власти. Он хочет получить почти полную юрисдикцию над гражданами всех государств, нарушая принципы правосудия, справедливости и надлежащего процесса”, - отметил американский президент.
Трамп подчеркнул, что США “никогда не откажутся от своего суверенитета в пользу невыборной, неподотчетной глобальной бюрократии".
Полагаю России также надо ЕСПЧ послать лесом
delovoy_podolsk 25 сентября 2018 | 20:47
Подаются новости, практически из всех источников СМИ России, так что американцы, якобы, что-то злонамеренное затеяли против России. Но картина вот какая. Российские компании, закупая товары высоких технологий придуманные и изобретённые в США, используют их против самих же США. Американцы решили этот ручеёк прикрыть. Теперь, если хочешь сделать что-то противоречащее интересам США - делай, но используя свои технологии и свои научные ноу-хау, а не паразитируй на чужих. Прошли те времена, когда деньги есть - ума не надо. Логику следовало бы довести до ситуации: умнее чем бочка с нефтью ничего придумать не можешь? Вот подключай свою бочку с нефтью к интернету и выходи при помощи неё в киберпространство и влияй на выборы и чего угодно... Кстати, могу сказать и это не секрет, в России нет своего производства, могущего выпускать промышленным способом даже процессорные (камни) полупроводники со стабильной и заданной частотой пульсации (очень грубо говоря). Все самые первые компьютеры в СССР, типа "Искра" работали на полупроводниках, закупленных оптом в Японии, которые японская частная фирма выпускала для запаивания в плату какой-то игрушки, типа "Томогочи". Я это знаю, потому что живу и работаю в Подольске, где в своё время работало куча народа как раз над проблемой налаживания промышленного выпуска полупроводников. Помните телевизионные ателье? Все телевизоры СССР требовали подстройки в ручную поскольку промышленность не в состоянии была наладить выпуск деталей одного технического параметра - ни культура производства, ни технологии не позволяли этого сделать. Поэтому и расплодилась сеть телеателье по СССР.