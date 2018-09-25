Законопроект пенсионной реформы завтра рассмотрят в Госдуме во втором чтении
Законопроект пенсионной реформы завтра рассмотрят в Госдуме во втором чтении. Депутаты-коммунисты утром намерены встретиться с гражданами у здания нижней палаты парламента, чтобы обсудить инициативу. Об этом «Эху» сказал секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин. Встречи депутатов с избирателями не требуют согласования с мэрией, нужно только подать уведомление. Властей уже уведомили о проведении мероприятия, сказал Валерий Рашкин.
Проблема дискриминации предпенсионеров существует, но доказать противозаконность увольнения будет крайне сложно. Такое мнение в эфире «Эха» высказала директор Центра социально-трудовых прав, кандидат юридических наук Елена Герасимова.
Действенные рекомендации по противодействию дискриминации получены Россией от множества международных органов, подчеркнула Елена Герасимова.
Комментарии5
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kottigr1 25 сентября 2018 | 19:08
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
(А.С.Пушин) Ай да су... сын !
pro_hanov 25 сентября 2018 | 19:19
kottigr1: Проголосоваших за пенсионную реформу депутатов наградят памятным знаком «дважды подлец Российской Федерации». Один Закон Подлецов они уже приняли. Теперь на их совести не только дети, но и старики.
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 19:10
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evgeny_biolog 25 сентября 2018 | 19:15
"рекомендации по противодействию дискриминации получены Россией от множества международных органов,"
А что нам рекомендации? Голь на выдумки хитра ...
ne86 25 сентября 2018 | 19:24
Если меня уволят из Сбера, то посадят Грефа?