Законопроект пенсионной реформы завтра рассмотрят в Госдуме во втором чтении. Депутаты-коммунисты утром намерены встретиться с гражданами у здания нижней палаты парламента, чтобы обсудить инициативу. Об этом «Эху» сказал секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин. Встречи депутатов с избирателями не требуют согласования с мэрией, нужно только подать уведомление. Властей уже уведомили о проведении мероприятия, сказал Валерий Рашкин.

Проблема дискриминации предпенсионеров существует, но доказать противозаконность увольнения будет крайне сложно. Такое мнение в эфире «Эха» высказала директор Центра социально-трудовых прав, кандидат юридических наук Елена Герасимова.

Действенные рекомендации по противодействию дискриминации получены Россией от множества международных органов, подчеркнула Елена Герасимова.