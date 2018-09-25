В Карелии второе уголовное дело историка Юрия Дмитриева передано в суд
Лидер местного отделения «Мемориала» обвиняется в насилии над дочерью.
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела Юрия Дмитриева и передал его в суд. Об этом сообщает «Интерфакс». Историка обвиняют в том, что он совершал сексуальное насилие над своей приемной несовершеннолетней дочерью. По словам адвоката, поводом для уголовного преследования стали две беседы психолога с девочкой.
В апреле лидер карельского «Мемориала» был оправдан по делу об изготовлении детской порнографии. Экспертиза подтвердила, что фотоснимки его дочери без одежды были сделаны для контроля за ее физическим развитием и предназначались для органов опеки. Однако в июне суд отменил оправдательный приговор. В том же месяце историк был арестован по новой статье.
Дмитриев считает, что уголовное преследование связано с его работой по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий. Историк основал мемориальный комплекс «Сандармох» на месте, где в годы Большого террора расстреляли и захоронили более 9 тысяч человек.
Комментарии9
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olban82 25 сентября 2018 | 19:07
Лютует режим. Уже старому педофилу и ребёнка голого не пофотографировать.
kit07_12 25 сентября 2018 | 19:09
Фотографировал свою приемную дочь голой, без трусов, чтобы следить за ее физическим развитием...
Либералы, признавайтесь, кто из вас вот так же фоткает своих детей?
polikarpich 25 сентября 2018 | 19:24
kit07_12:
Я свою голую задницу, без трусов, в зеркале фоткаю. Доложи, куда следует, может, премию какую получишь. ;-)
А что, заключения экспертизы недостаточно, что ли? Неужели непонятно, что всё это шито белыми нитками и его хотять просто добить любым способом? Попался в паучьи сети, эти не отпустят.
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servelat 25 сентября 2018 | 19:14
Да какая разница что там нарыл этот педофил. Спустя 80 лет это статистика
sadda 25 сентября 2018 | 19:17
Сфабриковали уголовное дело крысы путинские. Надеюсь бог накажет их и их семьи.
unprejudiced 25 сентября 2018 | 19:21
и с такими лидерами мемориал смеет существовать?
evgeny_biolog 25 сентября 2018 | 19:23
А что, в перерывах в работе по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий нельзя совершать насилие над ребёнком?