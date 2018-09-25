В Карелии второе уголовное дело историка Юрия Дмитриева передано в суд

Лидер местного отделения «Мемориала» обвиняется в насилии над дочерью.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела Юрия Дмитриева и передал его в суд. Об этом сообщает «Интерфакс». Историка обвиняют в том, что он совершал сексуальное насилие над своей приемной несовершеннолетней дочерью. По словам адвоката, поводом для уголовного преследования стали две беседы психолога с девочкой.

В апреле лидер карельского «Мемориала» был оправдан по делу об изготовлении детской порнографии. Экспертиза подтвердила, что фотоснимки его дочери без одежды были сделаны для контроля за ее физическим развитием и предназначались для органов опеки. Однако в июне суд отменил оправдательный приговор. В том же месяце историк был арестован по новой статье.

Дмитриев считает, что уголовное преследование связано с его работой по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий. Историк основал мемориальный комплекс «Сандармох» на месте, где в годы Большого террора расстреляли и захоронили более 9 тысяч человек.