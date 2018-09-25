Власти Швейцарии отказали Роману Абрамовичу в выдаче вида на жительство...

Власти Швейцарии отказали бизнесмену Роману Абрамовичу в выдаче вида на жительство. Его пребывание в стране нежелательно в качестве источника возможных угроз в области общественной безопасности, а также с точки зрения возможного репутационного ущерба. Об этом пишут швейцарские и британские СМИ.

Абрамович подал прошение осенью прошлого года. Когда именно он получил отказ, неясно. Между тем сегодня бизнесмен проиграл судебное разбирательство, которое продолжалось 9 месяцев. Абрамович пытался запретить прессе писать о подробностях отказа в виде на жительство.