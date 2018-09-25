Власти Швейцарии отказали Роману Абрамовичу в выдаче вида на жительство
Власти Швейцарии отказали бизнесмену Роману Абрамовичу в выдаче вида на жительство. Его пребывание в стране нежелательно в качестве источника возможных угроз в области общественной безопасности, а также с точки зрения возможного репутационного ущерба. Об этом пишут швейцарские и британские СМИ.
Абрамович подал прошение осенью прошлого года. Когда именно он получил отказ, неясно. Между тем сегодня бизнесмен проиграл судебное разбирательство, которое продолжалось 9 месяцев. Абрамович пытался запретить прессе писать о подробностях отказа в виде на жительство.
Комментарии37
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fikus74 25 сентября 2018 | 18:35
ромка, приезжай в россию, тут тебе шейнин устроит пердимонокль
irdo 25 сентября 2018 | 18:41
fikus74:
приезжай в россию
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Чукотка соскучилась.
25 сентября 2018 | 18:43
Власти Швейцарии отказали Роману Абрамовичу в выдаче вида на жительство...
Если кто и угрожает общественной безопасности в Швейцарии, так это Павлик и Мишка Ходорковские.
ormanov 25 сентября 2018 | 19:02
Его пребывание в стране нежелательно в качестве источника возможных угроз в области общественной безопасности, а также с точки зрения возможного репутационного ущерба.
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Это только начало. То ли еще будет.
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gadbatat 25 сентября 2018 | 18:56
irdo:
и ворованное вези взад.
ura_123 25 сентября 2018 | 18:45
fikus74: Просто и без монокля))))
vezdehod 25 сентября 2018 | 18:55
Пусть оформляет местожительство на Колыме.
gonduras_on_colima 25 сентября 2018 | 19:18
vezdehod: // Пусть оформляет местожительство на Колыме. //
Ну спасибо, удружили. :D
Может, к себе заберёте любителя глубинки?
edyunia 25 сентября 2018 | 18:35
Что скажет Израиль?
seryj_wolk 25 сентября 2018 | 18:46
edyunia: На репутации Абрамовича путинско-воровское клеймо. Пусть радуется, что его в Израиль пустили. Может еще и оттуда выпрут со временем.
kryimzdick 25 сентября 2018 | 18:55
seryj_wolk: пришьют всё, что отрезали и разжалуют из иудеев
polikarpich 25 сентября 2018 | 18:57
kryimzdick: Ну да, как с Кобзоном.
edyunia 25 сентября 2018 | 18:57
seryj_wolk: \\в Израиль пустили\\
До пока будут пускать в Израиль разного рода абрамовичей, то и до того времени всевозможные путины будут обвинять евреев в своих проблемах и будут правы.
democ 25 сентября 2018 | 18:41
Вот это правильно! Кто там следующий по очереди? Виолончелисты! На первый, второй - рассчитайсь!
ura_123 25 сентября 2018 | 18:43
Ха-ха-ха... Репутация дело такое))))
И чем ему родная Чукотка не мила? Подумаешь,яхта 11 месяцев в году в лёд вмёрзла )
hastings 25 сентября 2018 | 18:44
Зачем ему эта Швейцария? У нас в поселке такая природа - зашатаешься! И всё есть для жизни. Дорогу вон недавно провели, ямы засыпали, газ обещают. Так что пусть приезжает к нам.
polikarpich 25 сентября 2018 | 18:49
hastings: Околеет он у вас. Ему, например, тёплый сортир нужен, а не будка с дыркой во дворе.
И корм тоже не всякий подойдёт.
compare 25 сентября 2018 | 19:00
hastings: ямы говоришь засыпали? гуд...а проблему с "газом",ты сам можешь решить-на сайте ты столько этого "газа" тратишь,запах-невыносимый,лучше пусть тебя подсоединят к коллектору и весь поселок будет зависеть от тебя...прикинь,малый-ты,"мини-газпром",что хочу,то и ворочу,ась?
ura_123 25 сентября 2018 | 19:02
hastings: Ямы засыпали...Выгребные?
beliy_negr 25 сентября 2018 | 18:47
Смешно.
wattman 25 сентября 2018 | 18:48
Это от того, что у них сыр не из пальмового масла!
Зажрались!
zukero_ 25 сентября 2018 | 18:51
Все постсоветские олигархи и мультимиллионеры, смогли стать овербогатыми только в бывшем ссср.
В цивилизованном мире за такие экономические подвиги, на котором "успешные бизнесмены" сколотили состояние дают от 15лет до пожизненного....
aleks50 Алексей Клубников 25 сентября 2018 | 18:51
Швейцарии претит кошелёк Вовы виолончельного.
guerrilleros 25 сентября 2018 | 18:53
Чой-то кремлёвский кошелёк мечется ? Биробиджан тебя ,Ромка, заждался .
compare 25 сентября 2018 | 18:56
весьма умное решение. какие могут быть вопросы к Швейцарии?
serg_217 25 сентября 2018 | 18:56
Любо, братцы, любо...))
irdo 25 сентября 2018 | 19:10
serg_217:
Любо, братцы, любо...))
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Как заяц травленный по миру мечется.
А, ведь, он среди них, пожалуй, самый умный.
gotoviy_emigrant 25 сентября 2018 | 19:04
Ухахахаха. Судьба гандона
goshan31 25 сентября 2018 | 19:15
Упс!.., второй пошёл !
sskazhenik 25 сентября 2018 | 19:17
Видимо в Швейцарии не всё решается деньгами. Поэтому и высочайший уровень жизни...
chapter_2 25 сентября 2018 | 19:18
Либеральная Швейцария не для лиц с сомнительной репутацией.
podwodnik 25 сентября 2018 | 19:19
Пусть положит свои миллиарды фунтов-стерлингов в ВТБ. Костин их поменяет по утверждённому свыше курсу и всем будет счастье. Чай не гейропейско-швейцарский банк, не обманут :).
ymnikymnik 25 сентября 2018 | 19:20
Эй товарищ приежай к нам в колхоз !
У нас парное молоко , картошка своя репка славная , найдем тебя доярку хорошую .
evgpekar 25 сентября 2018 | 19:23
Обложили. Сначала Англия, теперь Швейцария. Если так дальше дело пойдет - будет вынужден жить на яхте....
utax 25 сентября 2018 | 19:24
Мир начинает понимать потакание ворам подножка глобализации.
chubuk 25 сентября 2018 | 19:26
На фоне ссоры с Израилем Рому могут и с Земли обетованной выпнуть, и пожалуй останется выбор только между Чукоткой и Свазилендом.