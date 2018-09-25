После выборов в регионах руководство «Единой России» примет ряд кадровых решений
Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, первая проблема, которую выявили прошедшие выборы – неправильная коммуникация с избирателями. Обилие пропагандистских материалов не работает, работает прямой контакт, — сказал Турчак. Еще одна проблема, по его мнению – недостаточная разъяснительная работа в регионах по поводу пенсионной реформы. Однако в целом, отметил Турчак, «единороссы» считают итоги выборов удовлетворительными. В среднем по стране партия показала результат 60% голосов.
Комментарии13
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kottigr1 25 сентября 2018 | 18:38
Поступили бы проще.. Переименовали бы "ЕР" в "КПРФ", а "КПРФ" в "ЛДПР" и "ЛДПР"(им все равно терять нечего) в "ЕР"..
Люди всё равно всё те-же..
25 сентября 2018 | 18:40
После выборов в регионах руководство «Единой России» примет ряд кадровых решений...
Полная сменяемость руководства партии и их заместителей, каждые четыре года. Других партий это тоже касается.
rabin_tagor 25 сентября 2018 | 18:43
rpmcmurphy: А государств это касается?
cattt 25 сентября 2018 | 18:52
А вы музыканты, как не садитесь, всё в М... депутаты не годитесь, вы ничто иное, как отделения ЕДРОСОВ.
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azatjan1 25 сентября 2018 | 18:56
kottigr1: ЕР партия аутсайдер, никто голосовать за них не будет, не то они таких законов наворотили, что последующие законно избранные депутаты в следующих созывах будут их законотворчество пачками отменять.
kottigr1 25 сентября 2018 | 19:02
azatjan1: Вы наверняка удивитесь, когда даже после законных выборов увидите в ГосДуме всё те-же лица..
wattman 25 сентября 2018 | 18:44
Неужели самораспустятся!?
opiatnovyi63 25 сентября 2018 | 18:47
Закрывать эту контору надо!Вот такой вывод!
plank1957 25 сентября 2018 | 18:48
Наилучшим решением ЕР будет ее самороспуск, как АБСОЛЮТНО никчемной конторы.
ac_dc 25 сентября 2018 | 19:02
plank1957: никчемной
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Эт вы зазря. Очень даже кчёмная.
Никакой карьеры не сделать, а следственно и капитала не сколотить, ежели в эту контору не вступить
scimitar 25 сентября 2018 | 19:23
Прямой контакт захотел, сукоедина! Ну подходи. Получишь свой контакт в хлебало. Где-то у меня как раз шокер валялся.
podwodnik 25 сентября 2018 | 19:24
"... Обилие пропагандистских материалов не работает, работает прямой контакт, - сказал Турчак ...".
Арматурой по кумполу? Точно сработает, опыт не пропьёшь.