Министерство торговли США ввело санкции против 12 российских компаний, действия которых, по мнению ведомства, противоречат национальным интересам Соединенных Штатов. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Федерального реестра США. Санкции должны будут вступить в силу с завтрашнего дня.

Как отмечает РБК, компании, внесенные в «черный список», можно разделить на несколько групп. Это предприятия аэрокосмической отрасли, морских технологий и компьютерные компании. Кроме того, в санкционный список внесена группа компаний Nilco Group, имеющая офисы не только в Москве, но в Минске и Тегеране. Причиной санкций названо ее участие в оказании материальной поддержки иранской ядерной программе.