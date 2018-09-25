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18:30, 25 сентября 2018

Министерство торговли США ввело санкции против 12 российских компаний

Министерство торговли США ввело санкции против 12 российских компаний, действия которых, по мнению ведомства, противоречат национальным интересам Соединенных Штатов. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Федерального реестра США. Санкции должны будут вступить в силу с завтрашнего дня.

Как отмечает РБК, компании, внесенные в «черный список», можно разделить на несколько групп. Это предприятия аэрокосмической отрасли, морских технологий и компьютерные компании. Кроме того, в санкционный список внесена группа компаний Nilco Group, имеющая офисы не только в Москве, но в Минске и Тегеране. Причиной санкций названо ее участие в оказании материальной поддержки иранской ядерной программе.

Комментарии

22

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kottigr1 25 сентября 2018 | 18:36

Путин молодец ! Смог в кратчайшее время превратить Россию в дикую Орду, промышляющую кражами, грабежом и наемничеством..

25 сентября 2018 | 18:37

Министерство торговли США ввело санкции против 12 российских компаний...

Третья мировая война - санкционная.

sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 19:04

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irdo 25 сентября 2018 | 18:38

kottigr1:

Путин молодец ! Смог в кратчайшее время превратить Россию в дикую Орду, промышляющую кражами, грабежом и наемничеством..
===========
Молодец среди российских овец.

kottigr1 25 сентября 2018 | 18:41

irdo: Спросите в РФ любого.. Кто бы не хотел стать Путиным ? Плоха та овца, которая не мечтает стать бараном !

irdo 25 сентября 2018 | 18:45

kottigr1:
Плоха та овца, которая не мечтает стать бараном !
===========
Шерсть постригли, принялись за шкуру.
Рос.население ежится и повизгивает, то ли от удовольствия, то ли от боли...

kottigr1 25 сентября 2018 | 18:50

irdo: Россия создана для существования.. Жизнь здесь не приживается. Проклятое место.

irdo 25 сентября 2018 | 19:04

kottigr1:
Россия создана для существования.. Жизнь здесь не приживается. Проклятое место.
=========

Вечный Платоновский "Котлован".

seryj_wolk 25 сентября 2018 | 18:49

irdo: Рфия укрепилась в очередной раз. Но из глины сталь не получается, а только черепки.

ramun 25 сентября 2018 | 19:02

irdo: А против молодца сам овца

varigor 25 сентября 2018 | 18:41

kottigr1: Бандеровский бред.

petervladov 25 сентября 2018 | 18:52

kottigr1: Путин молодец ! Смог в кратчайшее время превратить Россию в дикую Орду, .
============================
Это последнее "китайское" предупреждение?

gadbatat 25 сентября 2018 | 18:52

kottigr1:
орда была всегда, путлер лишь выставил ее на посмешище.

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blinorozhiy_chmo 25 сентября 2018 | 18:37

Смешно. Кладем на любые санкции сша ... с прибором.

ura_123 25 сентября 2018 | 18:40

blinorozhiy_chmo: Ты то может и кладёшь,а вот дерипаски и К´ ...)))

monik_7 25 сентября 2018 | 18:46

Приборы под санкциями. Кладите так.

alien_3 25 сентября 2018 | 19:02

monik_7: Так и кладут. Свалки уже почти не воняют, скоро замерзнут на зиму. Правда потом оттепель, а реагентов проклятые европейцы могут не дать. Тогда придется нюхать. Если совсем прижмет, можно что-нибудь рвануть на своей территории, чтоб облако пошло на Европу. Глядишь и сжалятся опять.

ramun 25 сентября 2018 | 19:04

blinorozhiy_chmo: а прибор из импортных составляющих прошлого века.

varigor 25 сентября 2018 | 18:44

..."противоречит американским интересам..."
Совсем обнаглели. С какой стати российские компании и Россия должны служить американским интересам? Ха!
Пошли на... со своими санкциями.

alien_3 25 сентября 2018 | 18:59

varigor: да пусть служат "российским"/озерским, просто за колючей проволокой, чтоб другим не мешались.

irdo 25 сентября 2018 | 19:08

varigor:
С какой стати российские компании и Россия должны служить американским интересам? Ха!
Пошли на... со своими санкциями.
==========
Покажите пример.Начните с себя.Разбейте вражеский компьютер.
Купите российский с рос.мат.обеспечением.
Удачи.:)) (смеющийся смайлик)

sam2018 25 сентября 2018 | 18:46

URA-A-A !!!!

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