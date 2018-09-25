В Москве из-за резкого похолодания раньше обычного начался отопительный сезон

В первую очередь городские власти подключат детские сады, школы и больницы, а вслед за ними и жилые дома.

После субботнего температурного рекорда, когда воздух прогрелся почти до 26 градусов, на смену лету резко пришла осень. Быстро похолодало, и только за понедельник в столице выпала почти треть месячной нормы осадков. Желтый уровень опасности сохраняется в Московском регионе из-за погоды и сегодня. Температура не поднимается выше 10 градусов, а об усилении ветра с порывами до 18 метров в секунду Росгидромет предупредил еще накануне. Синоптики обещают, что дождь прекратится ближайшей ночью, но ненастная погода сохранится как минимум до конца сентября. Накануне вечером из-за ухудшения погоды заторы на московских дорогах достигали максимальных десяти баллов, поэтому сегодня Центр организации дорожного движения предложил столичным водителям выбрать для поездки в час-пик общественный транспорт. Пробки в городе, как ожидаются, могут достигнуть девяти баллов.

Отметим, что синоптики обещают москвичам возвращение в следующем месяце «бабьего лета». По их прогнозам, температура повысится до 15 градусов