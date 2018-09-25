Действующие губернаторы-единороссы проиграли выборы в двух регионах
За это могут быть наказаны системные оппозиционеры из КПРФ и ЛДПР, пишет сегодня газета «Ведомости».
В Кремле заявили, что не собираются каким-либо образом наказывать КПРФ и ЛДПР за их результаты на выборах в регионах. «партийная принадлежность не помешает конструктивным рабочим отношениям с избранными губернаторами. Им предстоит сдать серьезный экзамен своим избирателям», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Комментарии1
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sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 19:04
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