Действующие губернаторы-единороссы проиграли выборы в двух регионах

За это могут быть наказаны системные оппозиционеры из КПРФ и ЛДПР, пишет сегодня газета «Ведомости».



В Кремле заявили, что не собираются каким-либо образом наказывать КПРФ и ЛДПР за их результаты на выборах в регионах. «партийная принадлежность не помешает конструктивным рабочим отношениям с избранными губернаторами. Им предстоит сдать серьезный экзамен своим избирателям», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.