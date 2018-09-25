Суды могут прекращать дела за репосты на стадии расследования, если дело возбуждено необоснованно
Суды могут прекращать дела за репосты на стадии расследования, если дело возбуждено необоснованно, если нет прямого умысла на совершение преступления, — заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. По его словам, Верховный суд зафиксировал увеличение числа дел за репосты и лайки за последние три года – сейчас их более 500.
Верховный суд просто обманывает людей, — сказал в эфире «Эха» адвокат Евгений Тонков.
Уточняющее постановление о том, как рассматривать дела экстремистской направленности, пленум Верховного суда принял 20 сентября. Судьям предлагается выяснять, имел ли обвиняемый прямой умысел на возбуждение ненависти и вражды, а также оценивать, насколько эта информация общественно опасна.
Комментарии1
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