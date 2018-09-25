Журналист Сергей Канев опасается уголовного преследования из-за раскрытия данных о Петрове и Боширове

ФСБ проводит проверку после утечки информации о россиянах, подозреваемых в отравлении Скрипалей.

«Видимо теперь начнутся обыски и допросы, пора сушить сухари» — так Сергей Канев отреагировал на новость о том, что ФСБ ищет лиц, обнародовавших анкеты и прочие документы Александра Петрова и Руслана Боширова. Журналист Центра «Досье» принимал активное участие в расследовании и в том числе, как пишет он сам, «вычислил документы и адреса». В интервью «МБХ Медиа» Канев высказал мнение, что теперь на него и на главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова может быть заведено уголовное дело по статье о разглашении гостайны. В тоже время журналист считает, что проверка, которую начало ФСБ – лучшее доказательство того, что Петров и Боширов являются сотрудниками военной разведки. Иначе, по словам Канева, все «осталось бы на уровне участкового».

Ранее «Росбалт» со ссылкой на источники писало о том, что спецслужбы ищут сотрудников МВД, торгующих данными из систем «Роспаспорт» и «Перемещение». Проверка началась после того как расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовало паспортные данные Петрова и Боширова на которых стоит пометка «совершенно секретно» и штамп «сведений не давать» с телефонным номером Министерства обороны.

Британия считает Петрова и Боширова причастными к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сами же подозреваемые утверждают, что не имеют отношения к спецслужбам, а Солсбери посещали с туристическими целями.