Журналист Сергей Канев опасается уголовного преследования из-за раскрытия данных о Петрове и Боширове
ФСБ проводит проверку после утечки информации о россиянах, подозреваемых в отравлении Скрипалей.
«Видимо теперь начнутся обыски и допросы, пора сушить сухари» — так Сергей Канев отреагировал на новость о том, что ФСБ ищет лиц, обнародовавших анкеты и прочие документы Александра Петрова и Руслана Боширова. Журналист Центра «Досье» принимал активное участие в расследовании и в том числе, как пишет он сам, «вычислил документы и адреса». В интервью «МБХ Медиа» Канев высказал мнение, что теперь на него и на главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова может быть заведено уголовное дело по статье о разглашении гостайны. В тоже время журналист считает, что проверка, которую начало ФСБ – лучшее доказательство того, что Петров и Боширов являются сотрудниками военной разведки. Иначе, по словам Канева, все «осталось бы на уровне участкового».
Ранее «Росбалт» со ссылкой на источники писало о том, что спецслужбы ищут сотрудников МВД, торгующих данными из систем «Роспаспорт» и «Перемещение». Проверка началась после того как расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовало паспортные данные Петрова и Боширова на которых стоит пометка «совершенно секретно» и штамп «сведений не давать» с телефонным номером Министерства обороны.
Британия считает Петрова и Боширова причастными к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сами же подозреваемые утверждают, что не имеют отношения к спецслужбам, а Солсбери посещали с туристическими целями.
Комментарии8
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pavlovsky 25 сентября 2018 | 18:42
Это по нашему. Сначала выложить все в открытый доступ, а потом посадить того, кто об этом рассказал...
irdo 25 сентября 2018 | 18:43
Правильно опасается...
opiatnovyi63 25 сентября 2018 | 18:43
Вроде их наша власть считает туристами ,точнее,интуристами!
aleksei123m 25 сентября 2018 | 18:53
Да, глупость, видимо, стала основной чертой любых структур российского государства.
Зря путин запускал процесс деградации в надежде, что с дураками легче.
Запустить легко, а вот остановить...
icf 25 сентября 2018 | 18:58
Влажные мечты либероидной журнашлюшки-никчемушника))) Он ведь так старался - даже в фотошопе чего-то накалякал! Ну неужели этим ФСБ-шникам трудно ему ну хоть какую-нибудь повесточку вручить, ну хоть на профилактическую беседу вызвать?
compare 25 сентября 2018 | 19:04
icf: родителям должно быть стыдно за такого сына-подлеца,как ты...сколько в тебе зависти и злобы...сдохнешь от ненависти своей же...
ac_dc 25 сентября 2018 | 19:12
icf:
Похихикал?
А вот ежели вручат "какую-нибудь повесточку", что в наше время гораздо вероятней , чем не вручат... ты ведь не скажешь смущенно - вот мол малость обхезалси я.
Вам стыд глаза не выест