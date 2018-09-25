Петр Верзилов впервые после госпитализации прокомментировал свое предполагаемое отравление
Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов впервые после госпитализации прокомментировал свое предполагаемое отравление. По его словам, точная причина случившегося до сих пор неясна.
«Только 3-й день в относительном сознании, а перед тем 12 дней как в черной дыре», — написал Верзилов в Твиттере. По его словам, он проводит время «в дружной компании чудесных ядов. Но ни Полоний-210, ни Новичок, а что-то новое и удивительное!».
Напомним, Активист Pussy Riot и издатель «Медиазоны» попал в столичную реанимацию 11 сентября. Ему стало плохо после заседания суда по административному делу о неповиновении полиции его подруги Вероники Никульшиной. По ее словам, у Верзилова постепенно стали ухудшаться зрение, речь и моторика. Через несколько дней его перевезли на лечение в Германию. Врачи берлинской клиники «Шарите» сообщили, что причиной такого состояния стали токсичные вещества, воздействующие на нервную систему. Однако, установить их будет непросто, поскольку с момента интоксикации прошло много времени. Официально диагноз не объявлен.
Михаил Ходорковский ранее предположил, что на Верзилова было совершено покушение из-за проводимого им расследования убийства журналистов в Центральной Африке. По словам бывшего главы ЮКОСа, в день отравления издатель «Медиазоны» получил некий отчет. Между тем, участница Pussy Riot Надежда Толоконникова рассказала о слежке за близкими и друзьями Верзилова в Берлине. По ее словам, наружку заметили в эти выходные. В ней участвовали люди, «до боли похожие на российских эшников» — это сотрудники Центра по противодействию экстремизму при МВД. В частности, ее саму сфотографировали в магазине UNIQLO, когда она, по ее словам, покупала Пете трусы. Затем, как пишет Толоконникова в Фейсбуке, эти снимки появились в материале телеканала РЕН ТВ, «который сделал мерзостный репортаж о том, как Толоконникова ходит по элитным бутикам, пока Верзилов лежит отравленный». Кроме того, слежку заметил и коллега Верзилова по расследованию в ЦАР, глава американской правозащитной организации Voice Project Хантер Хини. По его словам, это были «люди из силовых структур, одетые в гражданское».
Хантер Хини обратился в полицию, после чего правоохранительные органы Германии взяли под охрану самого Петра Верзилова и его близких.
Комментарии5
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sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 18:25
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lion64__2 25 сентября 2018 | 18:25
Передозировка. Много "дури" принял вместе с пусями.
irdo 25 сентября 2018 | 18:29
lion64__2:
lion
Передозировка. Много "дури" принял вместе с пусями.
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А Вы, явно, дилер со свечкой.
cattt 25 сентября 2018 | 18:57
lion64__2: Каждая портянка судит по себе, кто из них наркотой балуется, а кто мешает портвейн с кальвадосом
tprfrund001 25 сентября 2018 | 18:43
Вряд ли Петюня мешал водку с портвейном. Но не запивал ли он кальвадосом вещества, расширяющие сознание, интересуюсь спросить?