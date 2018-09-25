Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов впервые после госпитализации прокомментировал свое предполагаемое отравление. По его словам, точная причина случившегося до сих пор неясна.

«Только 3-й день в относительном сознании, а перед тем 12 дней как в черной дыре», — написал Верзилов в Твиттере. По его словам, он проводит время «в дружной компании чудесных ядов. Но ни Полоний-210, ни Новичок, а что-то новое и удивительное!».

Напомним, Активист Pussy Riot и издатель «Медиазоны» попал в столичную реанимацию 11 сентября. Ему стало плохо после заседания суда по административному делу о неповиновении полиции его подруги Вероники Никульшиной. По ее словам, у Верзилова постепенно стали ухудшаться зрение, речь и моторика. Через несколько дней его перевезли на лечение в Германию. Врачи берлинской клиники «Шарите» сообщили, что причиной такого состояния стали токсичные вещества, воздействующие на нервную систему. Однако, установить их будет непросто, поскольку с момента интоксикации прошло много времени. Официально диагноз не объявлен.

Михаил Ходорковский ранее предположил, что на Верзилова было совершено покушение из-за проводимого им расследования убийства журналистов в Центральной Африке. По словам бывшего главы ЮКОСа, в день отравления издатель «Медиазоны» получил некий отчет. Между тем, участница Pussy Riot Надежда Толоконникова рассказала о слежке за близкими и друзьями Верзилова в Берлине. По ее словам, наружку заметили в эти выходные. В ней участвовали люди, «до боли похожие на российских эшников» — это сотрудники Центра по противодействию экстремизму при МВД. В частности, ее саму сфотографировали в магазине UNIQLO, когда она, по ее словам, покупала Пете трусы. Затем, как пишет Толоконникова в Фейсбуке, эти снимки появились в материале телеканала РЕН ТВ, «который сделал мерзостный репортаж о том, как Толоконникова ходит по элитным бутикам, пока Верзилов лежит отравленный». Кроме того, слежку заметил и коллега Верзилова по расследованию в ЦАР, глава американской правозащитной организации Voice Project Хантер Хини. По его словам, это были «люди из силовых структур, одетые в гражданское».

Хантер Хини обратился в полицию, после чего правоохранительные органы Германии взяли под охрану самого Петра Верзилова и его близких.