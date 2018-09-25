Председатель германской конференции епископов кардинал Райнхард Маркс извинился перед жертвами католической церкви, пострадавшими в результате сексуального насилия, педофилии и издевательств.

Кардинал Маркс представил недавно завершенное исследование о злоупотреблениях в римско-католической церкви на территории ФРГ с 1946 по 2014 годы. Оно было заказано Германской конференцией епископов, когда стали известны факты насилия священников над детьми и подростками в религиозных интернатах. Просмотрев около 40 тысяч персональных документов, авторы исследования выявили 1 670 подозреваемых священников, которые подвергали насилию около 4 000 несовершеннолетних.

Более 40 процентов жертв церковных педофилов заявили, что они полностью доверяли своим наставникам. Большинство мальчиков было младше 13 лет, многие подвергались насилию на протяжении долгого периода. В середине сентября в Берлине прошел конгресс жертв католической церкви. Один из его участников назвал результаты исследования лишь «вершиной айсберга». Кардинал Маркс попросил у всех прощения за отрицание, замалчивание и равнодушие церкви.

Исследование представляет феномен педофилии в католической церкви не в полной мере. Ученые не смогли просмотреть оригинальные акты и нашли следы манипуляции и уничтожения документальных свидетельств. Глава научной группы судебный психиатр Наральд Дрессинг был глубоко потрясен объемом совершенных деяний и отношением руководства церкви к преступлениям. Ученый подчеркнул, что в церкви до сих пор существует злоупотребление властью, а также превратное представление о сексуальности, гомосексуальности, целибате и исповеди.

Авторы исследования указали на то, что руководство католической церкви все еще не сделало выводов из скандала 2010 года. По их мнению, необходимы дальнейшие превентивные меры и расследование всех совершенных преступлений.