Кардинал Райнхард Маркс извинился перед жертвами католической церкви, пострадавшими в результате сексуального насилия
Председатель германской конференции епископов кардинал Райнхард Маркс извинился перед жертвами католической церкви, пострадавшими в результате сексуального насилия, педофилии и издевательств.
Кардинал Маркс представил недавно завершенное исследование о злоупотреблениях в римско-католической церкви на территории ФРГ с 1946 по 2014 годы. Оно было заказано Германской конференцией епископов, когда стали известны факты насилия священников над детьми и подростками в религиозных интернатах. Просмотрев около 40 тысяч персональных документов, авторы исследования выявили 1 670 подозреваемых священников, которые подвергали насилию около 4 000 несовершеннолетних.
Более 40 процентов жертв церковных педофилов заявили, что они полностью доверяли своим наставникам. Большинство мальчиков было младше 13 лет, многие подвергались насилию на протяжении долгого периода. В середине сентября в Берлине прошел конгресс жертв католической церкви. Один из его участников назвал результаты исследования лишь «вершиной айсберга». Кардинал Маркс попросил у всех прощения за отрицание, замалчивание и равнодушие церкви.
Исследование представляет феномен педофилии в католической церкви не в полной мере. Ученые не смогли просмотреть оригинальные акты и нашли следы манипуляции и уничтожения документальных свидетельств. Глава научной группы судебный психиатр Наральд Дрессинг был глубоко потрясен объемом совершенных деяний и отношением руководства церкви к преступлениям. Ученый подчеркнул, что в церкви до сих пор существует злоупотребление властью, а также превратное представление о сексуальности, гомосексуальности, целибате и исповеди.
Авторы исследования указали на то, что руководство католической церкви все еще не сделало выводов из скандала 2010 года. По их мнению, необходимы дальнейшие превентивные меры и расследование всех совершенных преступлений.
Комментарии9
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polsan 25 сентября 2018 | 18:22
Институт Церкви был придуман человеком ради денег и власти. Богу это не нужно!
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 18:25
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cattt 25 сентября 2018 | 18:47
А наших детишек в поповских приютах не только сношают морально сказками про сады на небе и летаюших мертвецов, но и прямом смысле развращают.
petervladov 25 сентября 2018 | 18:35
Кардинал Райнхард Маркс извинился перед жертвами католической церкви, пострадавшими в результате сексуального насилия
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Какой хароший человек. Ктонить трахнул мальчика лет 12-ти из его паствы. Он извиниться, хомячки аплодируют...
wattman 25 сентября 2018 | 18:57
petervladov: Мальчиков в 12 - это плохо!
Ну, неужели не подождать хотя бы до 14-ти!
И уж совершенно не понятно, почему им девочки не нравятся, пусть даже в младом возрасте?!
icf 25 сентября 2018 | 18:53
Подлинно европейские духовные скрепы.
dyymm 25 сентября 2018 | 18:53
От РПЦ-шных попов подобных признаний и покаяния не дождёшься...
curious69_ 25 сентября 2018 | 19:01
Если нарушать законы природы ( например пытаться летать с крыши дома) но возмездие НЕМИНУЕМО. Целибат - это априори нарушение законов физиологии и психологии. Психиатрам это ясно как божий день. Но некоторым ИДИЁТАМ живущим в 21 веке ,до сих пор это неведомо и они страшно УДИВЛЕНЫ, почему человек , прыгнув с крыши многоэтажного дома, разбивается в лепёшку. Одного Невзорова на тысячи религиозных мудаков не хватает.
citizeneco 25 сентября 2018 | 19:20
Ужас, сексуальное насилие над детьми является одним из самых гадких преступлений, т.к. калечит их души на всю жизнь, а совершенное священниками педофилами убивает доверие не только к ним, кто лицемерно призывал их верить во всемогущего Бога, но и саму веру в него, не сумевшего защитить их от насилия. То, что это часто происходит в католической церкви, говорит о существовании там огромной проблемы, наверное, мало просто отлучать священников педофилов от церкви, а нужно сажать их в общие тюрьмы, где среди заключённых, такие, как они пользуются особым презрением и пусть они им попробуют рассказать об искренности своей веры, стоя сами перед взрослыми преступниками на четвереньках.