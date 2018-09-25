Евросоюз собирается создать специальное ведомство для обхода санкций США против Ирана, сообщают зарубежные информагентства.

Как передает Reuters, ссылаясь на заявление представителя объединенной Европы по вопросам внешней политики и безопасности, ЕС создаст отдельный финансовый институт, который будет обеспечивать денежные операции с Ираном в обход американских санкций. Заявление Федерики Могерини было сделано накануне в Нью-Йорке после её встречи с представителями Великобритании, Франции, Германии, России, Китая и Ирана. Сайт Deutsche Welle поясняет, что эти страны придерживаются мнения, что Тегеран выполняет условия так называемой «ядерной сделки», о выходе из которой в мае заявили Соединенные штаты. Новый финансовый институт позволит европейским компаниям вступать в экономические отношения с Ираном без риска навлечь на себя санкции Вашингтона. Соглашение о Совместном всеобъемлющем плане действий было заключено назваными странами в 2015-м году. Оно предусматривало выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы как условие отмены санкций. Вашингтон расширил санкции против Ирана и потребовал от союзников прекратить покупать у него нефть под угрозой наказания в отношении компаний-закупщиков, пишет автор Deutsche Welle. Иран в ответ пожаловался в Международный суд ООН, а также заявил, что если экспорт иранской нефти будет блокирован, он перекроет все поставки нефти на международный рынок через Ормузский залив. Это примерно пятая часть всего мирового экспорта нефти.

Reuters сообщает, что участники иранской ядерной сделки приветствовали предложения по поддержанию и развитию каналов оплаты. Агентство напоминает, что первый пакет ограничительных мер, предполагающий сокращение объемов продажи долларов, торговли золотом и рядом других металлов, операций с национальной валютой и госдолгом, вступил в силу 7 августа. В ноябре санкции должны распространиться на иранский энергетический сектор. Для защиты европейских компаний от влияния санкций США Брюссель принял блокирующий законодательный акт, который запрещает им соблюдать американские соглашения и предполагает возмещение убытков от санкций, передает Reuters.

Ранее участники соглашения по Ирану осудили односторонний выход Вашингтона из сделки, подтвердив свою приверженность заключённым четыре года назад договоренностям.