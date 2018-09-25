15 российских военнослужащих, погибших при крушении Ил-20 в Сирии, будут посмертно награждены Орденами Мужества
Семьям оказывается помощь, сообщает министерство обороны. Напомним, самолет сбили сирийские ПВО во время израильского авианалета. Россия обвинила Израиль в гибели самолета.
Накануне объявлено о том, что Сирии будут поставлены системы С-300. Российские зенитно-ракетные комплексы нужны Сирии для сдерживания Израиля, такое мнение в эфире «Эха» высказал военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что скоро встретятся военные двух стран, чтобы обсудить механизмы по предотвращению конфликтов. Нетаньяху ссылается на договоренность с Владимиром Путиным.
В Израиле считают, что российские поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию вряд ли смогут оказать влияние на боеспособность израильской авиации. Об этом «Эху» сказал военный корреспондент «9 канала израильского телевидения» Сергей Гранкин.
Заявление России о поставках Сирии комплекса С-300 – это «предложение к переговорам» Израилю и США. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Аркадий Дубнов. «Я не даю 100%, что эта система будет размещена в две недели, о которых говорит Сергей Шойгу. Предстоит торговля (еще не было сказано, на каких условиях будет передача С-300 – ЭМ). То есть это некоторым образом предложение к переговорам, запросная позиция к израильтянам и американцам», — сказал Дубнов. Он также отметил, что развертывание комплексов С-300 в Сирии затруднит Израилю проведение там операций против своих противников, то есть «огромного количества присутствующих там иранских структур».
Россия должна взять на себя ответственность за действия президента Сирии Башара Асада в сирийском конфликте, заявил в интервью «Эхо Москвы» помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Он заявил, что сохранение Сирии как целостного государства — необходимое условие для дальнейших политических процессов.
Комментарии22
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kottigr1 25 сентября 2018 | 18:18
Путин на ощупь определяет ту "красную линию" через которую он не может переступить в Сирии.. Ищет слабое место.
Сначала он послал на убой российского пилота в Турцию.. Получил по сопатке. Понял, что у Эрдогана рука не дрогнет..
Потом послал на убой батальон Вагнера, который покрошили в мелкий фарш США. И здесь не проскочит..
Теперь вот подставил под свою же ракету ИЛ-20, что бы посмотреть на реакцию Израиля..
Сирия нужна Путину как средство шантажа и давления на Запад, что бы ему "простили" Украину, "грязные деньги" российской мафии и тому подобные "шалости".. Если Запад "прогнется", то дальше можно будет из него "веревки вить"..
Геополитика !.. А 15 бедолаг ?.. Да и пес с ними.. Приезжие бабы из Средней Азии ещё Путину россиянцев нарожают..
Бросят в гробы по красивой штампованной жестянке и хватит с них..
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kottigr1 25 сентября 2018 | 18:22
sofia___maltceva: Снова злыдень Пригожин Вам зарплату задерживает ? Перебиваетесь как можете до получки ?
alcatraz 25 сентября 2018 | 18:26
kottigr1: Патрик феерит.)))
boooben 25 сентября 2018 | 18:27
Путинские награды - черные метки, которые на будущих процессах будут отягчающими обстоятельствами.
ur_sus 25 сентября 2018 | 18:22
kottigr1:
//...наградить "орденом мужества"...//
1 А в чём было их"мужество"?
2 тогда надо наградить и генералов МО "орденом трусости"?
3 сирийских "зенитчиков" чем "наградить"?
kompricikos 25 сентября 2018 | 18:45
интересно куда поедут лечиться эти геополитики? говорят всегда едут в Израиль kottigr1:
yuriykyvich 25 сентября 2018 | 18:53
kottigr1: Вы не совсем правы. Вначале был Боинг с нашими туристами, мы же с терроризмом на "дальних" подступах боролись. Потом, когда Эрдоган несколько раз нас ПРЕДУПРЕДИЛ, дырявый СУ-24, летевший бомбить туркоманов. Потом, безымянный боец, которого бросили на верную смерть "охранять" подбитый МИ-8... о том сколько сирийцев погибло под ковровыми бомбежками, ударами наших "Калибров", ну кто их считать будет. Зато "Терроризм" победили на дальних подступах. Вот о чем думается, после ВМВ миллионы людей дембельнулись и в стране поизошел небывалый всплеск насилия (а что, "стволы" они же с собой привезли). Так кода эта свора, озверевших от крови в Донбассе вернется в свои "Мухосрански" а скорее в Москву или Питер, ЧТО нас ожидает???
kottigr1 25 сентября 2018 | 18:56
yuriykyvich: К тому моменту когда эта "свора" вернется в РФ, она попадет уже в привычные для них условия.. Та же Сирия или Донбасс, только чуточку побольше..
ur_sus 25 сентября 2018 | 18:57
yuriykyvich:
//Так кода эта свора, озверевших от крови в Донбассе вернется в свои "Мухосрански" а скорее в Москву или Питер, ЧТО нас ожидает???//
Ответ прост: сначала Россия пошлёт "сирийских ихтамнетов" на Донбасс мочить "донбасских ихтамнетов" на дальних подступах. Потом - наоборот.
alcatraz 25 сентября 2018 | 18:19
Орден мужества? А жизнь то одна..одна..Кто ответит?
endemic 25 сентября 2018 | 18:24
А хоть одно официальное СМИ озвучило их имена? Или сплошной Ихтамнет Военторгович Отпускник?
tag188 25 сентября 2018 | 18:30
развертывание комплексов С-300 в Сирии затруднит Израилю проведение там операций против своих противников, то есть «огромного количества присутствующих там иранских структур».
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"Великий геополитик" шестерит в интересах Ирана?
oneoretwo 25 сентября 2018 | 18:30
...ростили - ростили сына-кормильца и все: маме - медальку, кусок железки, то бишь...
"песок - неважная замена овсу", какбэ...
oleg_kievlyanin 25 сентября 2018 | 18:39
oneoretwo: //.ростили - ростили сына-кормильца и все: маме - медальку, кусок железки, то бишь...
"песок - неважная замена овсу", какбэ...//
Если б все были как вы ротозеи, что б осталось от Москвы, от Расеи?
polikarpich 25 сентября 2018 | 19:00
oleg_kievlyanin: А что в Расее прибавилось от 15 трупов, привезённых из "песочницы"? Это типа удобрения для почвы, что ли?
kryimzdick 25 сентября 2018 | 18:32
Мужественно сдохни за Путина
wasielna 25 сентября 2018 | 18:33
Погибнуть на чужой земле из-за чужой глупости - мужество?
Русские мужчины нужны в России и - живыми.
kryimzdick 25 сентября 2018 | 18:51
wasielna: Русские мужчины нужны в России
Зачем?
wattman 25 сентября 2018 | 18:37
Но в региональный закон о льготах на ЖКХ всё равно внесут какую-нибудь хрень, типа "только для погибших в Сирии на территории Санкт-Петербурга"!
zukero_ 25 сентября 2018 | 18:54
9 мая в Москве на параде Путин указал Беньямину Нетаньяху на проезжающий мимо них комплекс "Панцирь-С1" и сообщил израильскому премьеру, что этот комплекс неуничтожим.
В следующую ночь, на 10 мая, Израиль уничтожили ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" (SA22), который был в Сирии.
Теперь Шойгу пугает Израиль тем, что поставит в Сирию С-300. Израильтяне не поняли чего они должны испугаться и начали подготовку к предстоящему уничтожению С--300, чтоб и дальше уничтожать иранские форпосты в Сирии. Я не знаю, как уничтожат, с земли или с воздуха, но не сомневаюсь в том, что при необходимости Израиль произведет утилизацию российского металлолома.
ihor_syvoryj 25 сентября 2018 | 19:15
zukero_: пока что мы видим только эффективное уничтожение российских самолётов российскими ракетами.