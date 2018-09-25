Z Архив новостей новости
5 22 6 549
Эксклюзив Эха 18:11, 25 сентября 2018

15 российских военнослужащих, погибших при крушении Ил-20 в Сирии, будут посмертно награждены Орденами Мужества

Семьям оказывается помощь, сообщает министерство обороны. Напомним, самолет сбили сирийские ПВО во время израильского авианалета. Россия обвинила Израиль в гибели самолета.

Накануне объявлено о том, что Сирии будут поставлены системы С-300. Российские зенитно-ракетные комплексы нужны Сирии для сдерживания Израиля, такое мнение в эфире «Эха» высказал военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что скоро встретятся военные двух стран, чтобы обсудить механизмы по предотвращению конфликтов. Нетаньяху ссылается на договоренность с Владимиром Путиным.

В Израиле считают, что российские поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию вряд ли смогут оказать влияние на боеспособность израильской авиации. Об этом «Эху» сказал военный корреспондент «9 канала израильского телевидения» Сергей Гранкин.

Заявление России о поставках Сирии комплекса С-300 – это «предложение к переговорам» Израилю и США. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Аркадий Дубнов. «Я не даю 100%, что эта система будет размещена в две недели, о которых говорит Сергей Шойгу. Предстоит торговля (еще не было сказано, на каких условиях будет передача С-300 – ЭМ). То есть это некоторым образом предложение к переговорам, запросная позиция к израильтянам и американцам», — сказал Дубнов. Он также отметил, что развертывание комплексов С-300 в Сирии затруднит Израилю проведение там операций против своих противников, то есть «огромного количества присутствующих там иранских структур».

Россия должна взять на себя ответственность за действия президента Сирии Башара Асада в сирийском конфликте, заявил в интервью «Эхо Москвы» помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Он заявил, что сохранение Сирии как целостного государства — необходимое условие для дальнейших политических процессов.

Комментарии

22

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kottigr1 25 сентября 2018 | 18:18

Путин на ощупь определяет ту "красную линию" через которую он не может переступить в Сирии.. Ищет слабое место.
Сначала он послал на убой российского пилота в Турцию.. Получил по сопатке. Понял, что у Эрдогана рука не дрогнет..
Потом послал на убой батальон Вагнера, который покрошили в мелкий фарш США. И здесь не проскочит..
Теперь вот подставил под свою же ракету ИЛ-20, что бы посмотреть на реакцию Израиля..
Сирия нужна Путину как средство шантажа и давления на Запад, что бы ему "простили" Украину, "грязные деньги" российской мафии и тому подобные "шалости".. Если Запад "прогнется", то дальше можно будет из него "веревки вить"..

Геополитика !.. А 15 бедолаг ?.. Да и пес с ними.. Приезжие бабы из Средней Азии ещё Путину россиянцев нарожают..
Бросят в гробы по красивой штампованной жестянке и хватит с них..

sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 18:21

❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ml (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера. Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ml

kottigr1 25 сентября 2018 | 18:22

sofia___maltceva: Снова злыдень Пригожин Вам зарплату задерживает ? Перебиваетесь как можете до получки ?

alcatraz 25 сентября 2018 | 18:26

kottigr1: Патрик феерит.)))

boooben 25 сентября 2018 | 18:27

Путинские награды - черные метки, которые на будущих процессах будут отягчающими обстоятельствами.

ur_sus 25 сентября 2018 | 18:22

kottigr1:
//...наградить "орденом мужества"...//
1 А в чём было их"мужество"?
2 тогда надо наградить и генералов МО "орденом трусости"?
3 сирийских "зенитчиков" чем "наградить"?

(комментарий скрыт)

kompricikos 25 сентября 2018 | 18:45

интересно куда поедут лечиться эти геополитики? говорят всегда едут в Израиль kottigr1:

yuriykyvich 25 сентября 2018 | 18:53

kottigr1: Вы не совсем правы. Вначале был Боинг с нашими туристами, мы же с терроризмом на "дальних" подступах боролись. Потом, когда Эрдоган несколько раз нас ПРЕДУПРЕДИЛ, дырявый СУ-24, летевший бомбить туркоманов. Потом, безымянный боец, которого бросили на верную смерть "охранять" подбитый МИ-8... о том сколько сирийцев погибло под ковровыми бомбежками, ударами наших "Калибров", ну кто их считать будет. Зато "Терроризм" победили на дальних подступах. Вот о чем думается, после ВМВ миллионы людей дембельнулись и в стране поизошел небывалый всплеск насилия (а что, "стволы" они же с собой привезли). Так кода эта свора, озверевших от крови в Донбассе вернется в свои "Мухосрански" а скорее в Москву или Питер, ЧТО нас ожидает???

kottigr1 25 сентября 2018 | 18:56

yuriykyvich: К тому моменту когда эта "свора" вернется в РФ, она попадет уже в привычные для них условия.. Та же Сирия или Донбасс, только чуточку побольше..

ur_sus 25 сентября 2018 | 18:57

yuriykyvich:
//Так кода эта свора, озверевших от крови в Донбассе вернется в свои "Мухосрански" а скорее в Москву или Питер, ЧТО нас ожидает???//
Ответ прост: сначала Россия пошлёт "сирийских ихтамнетов" на Донбасс мочить "донбасских ихтамнетов" на дальних подступах. Потом - наоборот.

alcatraz 25 сентября 2018 | 18:19

Орден мужества? А жизнь то одна..одна..Кто ответит?

endemic 25 сентября 2018 | 18:24

А хоть одно официальное СМИ озвучило их имена? Или сплошной Ихтамнет Военторгович Отпускник?

tag188 25 сентября 2018 | 18:30

развертывание комплексов С-300 в Сирии затруднит Израилю проведение там операций против своих противников, то есть «огромного количества присутствующих там иранских структур».
=======================
"Великий геополитик" шестерит в интересах Ирана?

oneoretwo 25 сентября 2018 | 18:30

...ростили - ростили сына-кормильца и все: маме - медальку, кусок железки, то бишь...
"песок - неважная замена овсу", какбэ...

oleg_kievlyanin 25 сентября 2018 | 18:39

oneoretwo: //.ростили - ростили сына-кормильца и все: маме - медальку, кусок железки, то бишь...
"песок - неважная замена овсу", какбэ...//
Если б все были как вы ротозеи, что б осталось от Москвы, от Расеи?

polikarpich 25 сентября 2018 | 19:00

oleg_kievlyanin: А что в Расее прибавилось от 15 трупов, привезённых из "песочницы"? Это типа удобрения для почвы, что ли?

kryimzdick 25 сентября 2018 | 18:32

Мужественно сдохни за Путина

wasielna 25 сентября 2018 | 18:33

Погибнуть на чужой земле из-за чужой глупости - мужество?

Русские мужчины нужны в России и - живыми.

kryimzdick 25 сентября 2018 | 18:51

wasielna: Русские мужчины нужны в России
Зачем?

(комментарий скрыт)

wattman 25 сентября 2018 | 18:37

Но в региональный закон о льготах на ЖКХ всё равно внесут какую-нибудь хрень, типа "только для погибших в Сирии на территории Санкт-Петербурга"!

zukero_ 25 сентября 2018 | 18:54

9 мая в Москве на параде Путин указал Беньямину Нетаньяху на проезжающий мимо них комплекс "Панцирь-С1" и сообщил израильскому премьеру, что этот комплекс неуничтожим.
В следующую ночь, на 10 мая, Израиль уничтожили ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" (SA22), который был в Сирии.
Теперь Шойгу пугает Израиль тем, что поставит в Сирию С-300. Израильтяне не поняли чего они должны испугаться и начали подготовку к предстоящему уничтожению С--300, чтоб и дальше уничтожать иранские форпосты в Сирии. Я не знаю, как уничтожат, с земли или с воздуха, но не сомневаюсь в том, что при необходимости Израиль произведет утилизацию российского металлолома.

ihor_syvoryj 25 сентября 2018 | 19:15

zukero_: пока что мы видим только эффективное уничтожение российских самолётов российскими ракетами.

Самое обсуждаемое

Новости

США назвали большой ошибкой намерение Москвы поставить в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300 Планы Москвы приведут к серьёзной эскалации напряжённости в Сирии, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

5 92 6 6573
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Первое китайское предупреждение Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…

5 65 6 8533 22.09
Kсша, политика, санкции, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 426 6 60825 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Приморский беспредел Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…

5 59 6 8497 21.09
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Успеть к войне за две недели Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…

5 112 6 16290 24.09
Kсирия, израиль, рф, внешняя политика, явлинский, мнения
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 107 6 17398 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Интервью В круге СВЕТА

Дмитрий Орешкин Леонид Григорьев гости: Дмитрий Орешкин, Леонид Григорьев

Россия-Украина: вражда навек? Теперь для Украины расширяется дорога на Запад и в НАТО, ну а нам остается только их поливать через забор…

5 71 6 15931 18.09
#слушать 50:25 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kрф, украина, видео
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 55 6 8809 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Блоги

Элла Памфилова опровергает информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены «В настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в регионе», — подчеркнула Памфилова…

5 32 6 5354 23.09
Kобщество, выборы, регионы, события
Новости

Израиль предупредил Россию о том, что поставка Сирии комплексов С-300 усилит напряженность в регионе Иерусалим будет и дальше защищать свои интересы, — сказал в телефонном разговоре с Владимиром Путиным премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху…

5 87 6 22050
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 97 6 16357 24.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Арбат В этот раз речь идет о топониме, которое имеет татарское происхождение…

5 29 6 5049 21.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Это правильное решение и редкий случай На новых выборах мы, Партия перемен, готовы помочь организовать наблюдение при помощи системы, уже обкатанной в Москве на президентских выборах…

5 35 6 6190 19.09
Kвыборы, общество, власть, мнения
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Озеро Название озера Байкал образовано от тюркского словосочетания «бай күл»...

5 39 6 6861 22.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Кусок эфира

Ирина Петровская: Мы видели в эфире, как призывают люди к войне Минобороны сделал заявление, но раж и то злорадство, с которым эксперты и ведущие призывали употребить по отношению к Израилю меры от дипломатических, разрыва отношений до военных ударов, это, конечно, уму непостижимо…

5 212 6 37612 22.09
Kполитика, общество, тв, войны, мнения
Блоги

Комментарий Посольства России в Норвегии по делу о задержании российского гражданина «Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом»...

5 38 6 7035 23.09
Kобщество, рф, норвегия, события

Популярное за неделю

Новости

Лидеры России и Израиля обсудили поставки в Сирию комплексов ПВО С-300 Во время телефонного разговора Владимир Путин пояснил Беньямину Нетаньяху, что снабжение Дамаска вооружением является в том числе ответом на действия еврейского государства…

5 49 6 32401
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

5 70 6 185181 19.09
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Есть ли у вас уверенность, что долларовые вклады не будут принудительно конвертированы в рубли?
5 43 6 15921 23.09
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..

5 184 6 301257 23.09
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, выборы, экономика, видео, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Чувство подозрения вызвала какая-то очень бурая реакция Кремля на убийство Захарченко. Путин выступил мгновенно, чуть ли ни со слезой на глазах…

5 92 6 152808 20.09
8читать ;смотреть
Kдонецк, охлобыстин, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7290725
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3672874

Сегодня в эфире