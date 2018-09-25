15 российских военнослужащих, погибших при крушении Ил-20 в Сирии, будут посмертно награждены Орденами Мужества

Семьям оказывается помощь, сообщает министерство обороны. Напомним, самолет сбили сирийские ПВО во время израильского авианалета. Россия обвинила Израиль в гибели самолета.

Накануне объявлено о том, что Сирии будут поставлены системы С-300. Российские зенитно-ракетные комплексы нужны Сирии для сдерживания Израиля, такое мнение в эфире «Эха» высказал военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что скоро встретятся военные двух стран, чтобы обсудить механизмы по предотвращению конфликтов. Нетаньяху ссылается на договоренность с Владимиром Путиным.

В Израиле считают, что российские поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию вряд ли смогут оказать влияние на боеспособность израильской авиации. Об этом «Эху» сказал военный корреспондент «9 канала израильского телевидения» Сергей Гранкин.

Заявление России о поставках Сирии комплекса С-300 – это «предложение к переговорам» Израилю и США. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Аркадий Дубнов. «Я не даю 100%, что эта система будет размещена в две недели, о которых говорит Сергей Шойгу. Предстоит торговля (еще не было сказано, на каких условиях будет передача С-300 – ЭМ). То есть это некоторым образом предложение к переговорам, запросная позиция к израильтянам и американцам», — сказал Дубнов. Он также отметил, что развертывание комплексов С-300 в Сирии затруднит Израилю проведение там операций против своих противников, то есть «огромного количества присутствующих там иранских структур».

Россия должна взять на себя ответственность за действия президента Сирии Башара Асада в сирийском конфликте, заявил в интервью «Эхо Москвы» помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Он заявил, что сохранение Сирии как целостного государства — необходимое условие для дальнейших политических процессов.