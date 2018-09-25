Госдума одобрила в окончательном чтении уголовное наказание за увольнение сотрудников предпенсионного возраста

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении уголовное наказание за увольнение людей, которые в течение пяти лет должны уйти на пенсию. А главе Пенсионного фонда пришлось в нижней палате объясняться по поводу особняков, в которых работают сотрудники.

Корректировки в пенсионную реформу, вызвавшую массу недовольства по всей стране, лично вносил президент Путин. Одна из них сегодня обрела статус закона. В уголовном кодексе появится статья о необоснованном отказе в приёме на работу или увольнении лица, достигшего предпенсионного возраста. Это касается людей, которым до выхода на заслуженный отдых осталось пять лет. Тех, кто их уволит или откажется с ними сотрудничать, ждёт штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов. Бизнес критиковал проект закона об уголовной ответственности, но три парламентские фракции – Единая и Справедливая Россия, а также ЛДПР его поддержали. Коммунисты были против. Поправка, предложенная президентом, своевременная, она необходима для соблюдения социальной справедливости, сказал первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Разработать действенный механизм исполнения наказания будет сложно, сказал РБК депутат от эсеров Олег Шеин.

Президент озвучил свои предложения по пенсионной реформе в конце августа. Путин выступил со специальным телеобращением, что делает крайне редко. Он в частности предложил установить пенсионный возраст для женщин в 60 лет, а не 63 года как хочет правительство. Это уже отражено в поправках к законопроекту о пенсионной реформе, завтра его Госдума рассмотрит во втором, основном чтении.

На пленарке сегодня также обсудили вопрос о том, как внебюджетные фонды расходовали государственные деньги в прошлом году. У депутатов возникли вопросы к главе Пенсионного фонда Антону Дроздову. У него спросили, почему отделения организации расположены в новых роскошных зданиях, похожих на дворцы. Дроздов ответил, что все здания построены по нормативам и если зайти внутри это цитата «обычные офисы». Он также уверял депутатов, что сейчас новых зданий под отделения Пенсионного фонда за исключением Крыма не строится. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального недавно опубликовал расследование о недвижимости главы Пенсионного фонда Дроздова и его семьи. Её нынешнюю стоимость в ФБК оценили почти в миллиард рублей. Кроме того соратники Навального выяснили, что сотрудники Пенсионного фонда за полгода потратили 100 миллионов рублей на аренду автомобилей.

Президент Путин в обращении к россиянам рассказал, что продажу недвижимого имущества Пенсионного фонда рассматривали как альтернативу повышению возраста выхода на пенсию. Но вырученных от этого средств — 120 миллиардов рублей, по словам Путина, хватило бы на выплату пенсии только на 6 дней.

Жесткая ответственность для бизнеса ударит по обычным работникам, предупреждал ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Проблема дискриминации предпенсионеров существует, но доказать противозаконность увольнения будет крайне сложно. Такое мнение в эфире «Эха» высказала директор Центра социально-трудовых прав, кандидат юридических наук Елена Герасимова. Действенные рекомендации по противодействию дискриминации получены Россией от множества международных органов, подчеркнула Елена Герасимова.