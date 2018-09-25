В Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении Юрия Дмитриева
В Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении главы местного отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева. В пресс-службе регионального СК «Интерфаксу» заявили, что дело передано в суд, однако в Петрозаводском горсуде говорят, что материалов пока не получали.
Напомним, ранее Юрий Дмитриев был оправдан по делу об изготовлении детской порнографии, однако Верховный суд Карелии по ходатайству прокуратуры направил дело на новое рассмотрение.
Комментарии3
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sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 17:45
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blinorozhiy_chmo 25 сентября 2018 | 17:49
Ну теперь то престарелый педофил ответит по полной за насильственные действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетней?
tom_tom 25 сентября 2018 | 17:49
Тут задают вопрос — за что награждены сбитые лётчики? У меня в связи с этим другой вопрос — что ждёт ракетчиков, сумевших попасть в свой самолёт?