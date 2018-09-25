Католическая церковь Германии принесла извинения за то, что тысячи детей подверглись сексуальному насилию
Руководитель Германской католической церкви кардинал Рейнхард Маркс принес извинения за то, что тысячи детей подверглись сексуальному насилию в церковных приютах.
Ранее немецкий журнал Spiegel обнародовал результаты исследования, согласно которым в Германии в период с 1946 по 2014 год представители католического духовенства совершили действия сексуального характера в отношении более 3,5 тысяч несовершеннолетних.
Комментарии3
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oneoretwo 25 сентября 2018 | 17:17
...а что скажет товарисч пыльный, а.к.а. гундяй ?...
traxau_okurka 25 сентября 2018 | 17:26
oneoretwo: А в это и отличие. Вор гундяй и не признается.
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 17:46
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