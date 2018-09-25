Католическая церковь Германии принесла извинения за то, что тысячи детей подверглись сексуальному насилию

Руководитель Германской католической церкви кардинал Рейнхард Маркс принес извинения за то, что тысячи детей подверглись сексуальному насилию в церковных приютах.

Ранее немецкий журнал Spiegel обнародовал результаты исследования, согласно которым в Германии в период с 1946 по 2014 год представители католического духовенства совершили действия сексуального характера в отношении более 3,5 тысяч несовершеннолетних.