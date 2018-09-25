Организаторы митингов теперь обязаны сообщать властям об отмене акции не позднее, чем за один день
Такой же срок отведен для того, чтобы проинформировать граждан о том, что митинг не состоится. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении. Нарушителям грозит штраф до 20 тысяч рублей для граждан и до 100 тысяч для юридических лиц. В пояснительной записке к закону говорилось, что власти несут значительные затраты на обеспечение безопасности акции, даже если в итоге она не проводится.
Комментарии6
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i_c_e 25 сентября 2018 | 17:10
А Навальный не должен им по 20000 за каждый свой выход на улицу платить? Ведь постоянно в напряжении «силы безопасности» держит.
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 17:46
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edward_sakash 25 сентября 2018 | 17:13
Ничего они не обязаны, читайте конституцию!
tvitov66 25 сентября 2018 | 17:36
edward_sakash: страшно что так Гаранта Конституции глючит ... совсем в астрал ушел
oneoretwo 25 сентября 2018 | 17:21
..."уникальная" страна: бандитствующее ворье под свои хотелки пишет законы...
alexey_x 25 сентября 2018 | 17:36
Правильно!Пора бы уже бездельников рублем наказывать!