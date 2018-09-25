Симоновский суд Москвы в понедельник на 20 суток санкционировал административный арест Алексея Навального, признав его виновным в организации несанкционированного митинга против пенсионных изменений, прошедшего 9 сентября на Тверской улице в центре столицы.

Власть пытается запугать Навального и его сторонников, считает руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников. Он не исключил, что вскоре против Алексея Навального заведут уголовное дело.