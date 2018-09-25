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Эксклюзив Эха 17:02, 25 сентября 2018

Симоновский суд Москвы в понедельник на 20 суток санкционировал административный арест Алексея Навального

Симоновский суд Москвы в понедельник на 20 суток санкционировал административный арест Алексея Навального, признав его виновным в организации несанкционированного митинга против пенсионных изменений, прошедшего 9 сентября на Тверской улице в центре столицы.

Власть пытается запугать Навального и его сторонников, считает руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников. Он не исключил, что вскоре против Алексея Навального заведут уголовное дело.

Комментарии

27

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post_v 25 сентября 2018 | 17:07

"велика Россия, а отступать некуда", - подумала судья Армяшина, вынося приговор Навальному

huyt 25 сентября 2018 | 17:08

post_v: Не понимаю, как по мнению путинского судьи можно организовать митинг из спецприёмника. Это как Ленин из Шалаша что-ль?

parasuk_ 25 сентября 2018 | 17:21

huyt: Вообще-то, навальный довольно активно общался со своими сообщниками. Только когда Золотов его перчаткой по морде отхлестал, наш лёха вдруг оглох, ослеп и онемел

black100 25 сентября 2018 | 17:24

parasuk_: Имбецил золотов перчаток не носит.. Варежки, как положно пролетариату...

parasuk_ 25 сентября 2018 | 17:31

black100: Ну-ну, не судите по себе. Золотов чудак и идеалист, забыл, что дуэль это забава для благородных, а завравшуюся челядь надобно на конюшне пороть.

old_snaker 25 сентября 2018 | 17:32

parasuk_: По морде этот имбецил в погонах может отхлестать только детей, стариков и женщин. И то если они не будут сопротивляться. Но как только кто-то подставит руку под дубинку, что бы уберечь голову, такие как золотов бегут в суд и плачут, что они получили физическую и моральную боль, а так же получили скол эмали.

parasuk_ 25 сентября 2018 | 17:37

old_snaker: будь оно так, навальный смело принял бы вызов, а не прятался в камере и под юбкой у жены

sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 17:47

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romashka__ 25 сентября 2018 | 17:22

Какая же злобная у нас власть ! Мстительная , злобная и совершенно бесперспективная, тухлая.А суды - террариум продажных мракобесов.
Навальному - СВОБОДУ!

ivfn 25 сентября 2018 | 17:42

romashka__:
//Навальному - СВОБОДУ!//
А смысл???
Вопрос. Вы что за незаконные акции, массовые беспорядки?????

ivfn 25 сентября 2018 | 17:46

huyt:
Через интернет. Было дело. Можете поискать. Только вот на ю--тубе не найдете. Их обязали удалить
Натыркайте в поисковике
призыв навального на митинг 9 сентября
Там много всего

vezdehod 25 сентября 2018 | 17:51

"Обыкновенный Фашизм"
компания "Путин-Фас 2018".

johnbmw Евгений Большаков 25 сентября 2018 | 17:09

post_v: Уверен, что она даже подумать не успела ... у неё просто не было Выбора ...

post_v 25 сентября 2018 | 17:23

johnbmw:
=========

выбор есть всегда и везде...

"Безвыходное положение - положение, выход из которого вас не устраивает"

johnbmw Евгений Большаков 25 сентября 2018 | 17:07

Как долго такой "номер" с продлением срока содержания в СИЗО власть намерена продолжать?

johnbmw Евгений Большаков 25 сентября 2018 | 17:08

johnbmw: тут уже пожалуй пора делать Ставки ...

parasuk_ 25 сентября 2018 | 17:08

Вернули лёху домой. К заботливым надзирателям и любящим сокамерникам

ivfn 25 сентября 2018 | 17:35

parasuk_:
Иезуитский план кровавой гэбни. Они знают, что без лобстеров, фуагра и хамона оппозиционер обречен

Сисян под шконкой бесится,
Он очень похудел.
Без лобстеров два месяца –
Кровавый беспредел! :-)

Ведь жить надо не по лжи. Только так победим режим. Из искры возгорится пламя. В борьбе обретем мы счастье свое. Нвлнйпнх. Лалалала. Я люблю хачапури. В небе Боннэр, на земле Кац,Шац,Шенднрович с Латыниной и пусськами, в воде Шестой флот. В каталажке Навальный, в Макдоналдсе Жора Албуров. Мы здесь власть. Так победим!

sam2018 25 сентября 2018 | 17:27

Стопитцотый раз собщают энту новасть, надеясь на маршы протеста мильярдов ?

ivfn 25 сентября 2018 | 17:30

sam2018:
Иезуитский план кровавой гэбни. Они знают, что без лобстеров, фуагра и хамона оппозиционер обречен

Сисян под шконкой бесится,
Он очень похудел.
Без лобстеров два месяца –
Кровавый беспредел! :-)

sadda 25 сентября 2018 | 17:28

В мае этого года ОАО «РЖД» перечислило около 10 млн руб. созданному в прошлом ноябре ООО «Навка Шоу» которым руководит Татьяна Навка, жена Пескова, и учредителем которого записана ее младшая сестра Наталья.

Не трудно догадаться что РЖД не единственные, кто не смогли отказать приближенному к президенту чиновнику. Коррупция рулит. Но Путин как всегда не в курсе. Да ему и некогда, надо Навального гнобить.

ivfn 25 сентября 2018 | 17:39

sadda:
Кстати РЖД спонсирует ярославский Локомотив,Московский Локомотив ИТД.
Вы хоть знаете как организовывается шоу? Куда они деньги должны перечислить ,сбежавшей Евгении МЕдведевой.

putin_itogy 25 сентября 2018 | 17:30

Чекисты - Сволочи.
Чекистский царь - сволочь и трус.
Подлый трус.

nina51 25 сентября 2018 | 17:36

ну и забыли про него, не будем отвлекать от дум о судьбах родины

alexey_x 25 сентября 2018 | 17:39

Пора бы уже Сисяна на реальные нары отправить, а не на 15-ти суточные

vroman 25 сентября 2018 | 17:41

Да, нашим "жидобандеровским", "фашистским" судам учиться у вас и учиться.

samkos 25 сентября 2018 | 17:51

Российские фашисты.

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