Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об уголовном наказании за увольнение людей предпенсионного возраста
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об уголовном наказании за увольнение людей предпенсионного возраста.
Этот закон работать не будет, — такое мнение в эфире «Эха» высказал экономист Сергей Алексашенко. Когда принимается закон, который не работает, это значит, что парламент занимается не тем делом, для которого он создавался, считает Сергей Алексашенко.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vladislav 25 сентября 2018 | 17:09
Дибилы, бл...
huyt 25 сентября 2018 | 17:11
vladislav: Согласен, что дебилы. Причём до вступления этого закона в силу работодатели обязательно избавятся путём увольнения от "предпенсионеров"
traxau_okurka 25 сентября 2018 | 17:21
huyt: ПОДСТАВИЛИ ВОРЫ ПЕНСИОНЕРОВ.
Теперь работодателю нет смысла брать на работу старше 40 лет. А то потом хрен избавишься. Ждем-с безработицу.
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 17:47
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального интима! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ml (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера. Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для знакомств. http://yulydate.ml
krs_sk 25 сентября 2018 | 17:14
Значит не будут брать на работу уже с пред предпенсионного возраста...
Какой же совок в головах у московских вошьдей...
perectukin 25 сентября 2018 | 17:14
Ясеньпень что не будет, просто всех уволят до конца срока, а в условиях нищеты и безработицы в России работник и этому будет рад.
Это называетсякрепостное право, вперед назад к рабовладельческому строю ...
zukero_ 25 сентября 2018 | 17:32
Северная Корея всё ближе.....
jamba 25 сентября 2018 | 17:36
Абсолютно популистский закон. Просто власть, свои ошибки решила переложить на бизнес. Пенсионерам он ничего не даст. Деньги отняли, заместили "порожняком"!
bekipp 25 сентября 2018 | 17:42
Смешно, право. Да любой грамотный работодатель может создать условия, что сам с радостью уволишься.
grigorcar 25 сентября 2018 | 17:43
ни за пьянку, ни по собственному, нельзя увольнять?
или таки можно? а нельзя увольнять только с формулировкой: "в связи достижением предпенсионного возраста"?