Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об уголовном наказании за увольнение людей предпенсионного возраста.

Этот закон работать не будет, — такое мнение в эфире «Эха» высказал экономист Сергей Алексашенко. Когда принимается закон, который не работает, это значит, что парламент занимается не тем делом, для которого он создавался, считает Сергей Алексашенко.