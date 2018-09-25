Организаторы митингов теперь обязаны сообщать властям об отмене акции не позднее, чем за один день
Такой же срок отведен для того, чтобы проинформировать граждан о том, что митинг не состоится. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении. Нарушителям грозит штраф до 20 тысяч рублей для граждан и до 100 тысяч для юридических лиц. В пояснительной записке к закону говорилось, что власти несут значительные затраты на обеспечение безопасности акции, даже если в итоге она не проводится.
Комментарии8
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yralez 25 сентября 2018 | 16:41
Ублюдки озабочены только как ограбить людей да удержаться.
huyt 25 сентября 2018 | 16:43
yralez: Власть удержать любой ценой и править и воровать пожизненно.
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 17:02
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rampa 25 сентября 2018 | 16:54
чего бы еще такого придумать?... Может разрешенный сбор валежника запретить?
sensei54 25 сентября 2018 | 16:57
власти несут значительные затраты на обеспечение безопасности акции
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Это верно. Каждый раз перевозить тысячи гвардейцев - дороговато.
Питерских - в Ярославль. Ярославских - во Владивосток...
democ 25 сентября 2018 | 17:00
... власти несут значительные затраты на обеспечение безопасности акции...
Я так понимаю, что когда лупят дубинками и затаскивают людей в автозаки - это и есть обеспечение безопасности акции?
rampa 25 сентября 2018 | 17:03
интересно, а от кого они защищают митингующих? Вроде на них на митингах никто не нападал, кроме самих "защитников" и типов вроде казаков с нагайками. Так от казаков полицейские не защищали. Может и не надо тратить деньги на такую защиту?
sergeismirnov 25 сентября 2018 | 17:08
Понятно, о затратах заговорили. Жаль, что граждане не понимают - государственных денег нет, есть деньги налогоплательщиков. Все чиновники являются трутнями, поскольку они не генерируют добавленную стоимость ВВП, а являются потребителями общих благ. Когда начинается разговор о "значительных тратах" - это в переводе можно перевести так - "мы жируем, вы нам не мешайте".