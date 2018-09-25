Член Совета Федерации Андрей Климов считает, что Бочкарева задержали в Осло для того, чтобы обменять его на норвежца

Член Совета Федерации Андрей Климов считает, что Михаила Бочкарева задержали в Осло для того, чтобы обменять его на норвежца Фруде Берга, которого российские власти обвиняют в шпионаже. Климов заявил «Интерфаксу», что, по его мнению, это очень напоминает похищение человека. «Если у кого-то чей-то агент провалился, это не повод хватать гражданских под будущий обмен», — сказал сенатор.

Напомним, в Норвегии Бочкарева обвиняют в разведывательной деятельности. Накануне российский МИД выразил протест. Михаил Бочкарев является сотрудником аппарата Совета Федерации.