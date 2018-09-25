Член Совета Федерации Андрей Климов считает, что Бочкарева задержали в Осло для того, чтобы обменять его на норвежца
Член Совета Федерации Андрей Климов считает, что Михаила Бочкарева задержали в Осло для того, чтобы обменять его на норвежца Фруде Берга, которого российские власти обвиняют в шпионаже. Климов заявил «Интерфаксу», что, по его мнению, это очень напоминает похищение человека. «Если у кого-то чей-то агент провалился, это не повод хватать гражданских под будущий обмен», — сказал сенатор.
Напомним, в Норвегии Бочкарева обвиняют в разведывательной деятельности. Накануне российский МИД выразил протест. Михаил Бочкарев является сотрудником аппарата Совета Федерации.
Комментарии7
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midnightblues 25 сентября 2018 | 16:49
Климов-Ганушкина поддерживают твой интеллект
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– Догадался, проклятый! Всегда был смышлен.
oldbobby 25 сентября 2018 | 16:54
Дурак, дурак, а догадался!
vlabumur 25 сентября 2018 | 16:55
не повод хватать гражданских
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У нас держали мазу только за Петрова и Баширова что они гражданские,. Не по пацански это, всех фраерами записывать..
severnaj 25 сентября 2018 | 17:03
Ничего, скушаете. Теперь над вами все будут издеваться - вы сами напросились.
tite2 25 сентября 2018 | 17:07
пожалйста,не называйте это недаразумение Сенатором!
прям как то передергивает
пусть будет депутат из думы